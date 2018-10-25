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Олег Кононов - фанатам: хочу, чтобы игра с "Оренбургом" была очень жаркой

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов пригласил болельщиков на предстоящий матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом".

"Приятно с вами находиться. Хочу сказать, что мы ждём вас на матче с "Оренбургом", ведь вы наш дополнительный игрок, когда вы там. Хочу, чтобы именно эта игра была очень жаркой", - цитирует Кононова "Чемпионат.сом".
Теги: Кононов Арсенал Тула Оренбург
Вчера, 23:35
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