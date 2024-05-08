"В каком состоянии Алип после пенальти? Он чувствует себя так же, как и любой другой игрок нашей команды - чувствует обиду. Тот эпизод - несчастный случай. При этом, чтобы такие ситуации не повторялись, нужно забивать больше", - цитирует Семака пресс-служба клуба.
Напомним, "Зенит" потерял очки в матче 27-го тура РПЛ, упустив на последних минутах победу над воронежским "Факелом". Защитник Нуралы Алип подыграл себе рукой в собственной штрафной площади, за что был наказан одиннадцатиметровым, который на 102- минуте игры реализовал нападающий Евгений Марков.
В рамках 28-го тура чемпионата России петербуржцы примут на своем поле ЦСКА в субботу, 11 мая.
Семак: Алип чувствует себя так же, как и любой другой игрок нашей команды - чувствует обиду
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал об эмоциональном состоянии игроков перед матчем 28-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"