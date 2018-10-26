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Павел Погребняк вернется в расположение "Урала" 27 октября

Нападающий Павел Погребняк вернется в расположение "Урала" 27 октября.

Форвард после ликвидации его предыдущего клуба "Тосно" остался в статусе свободного агента. В августе он подписал контракт с "Уралом", однако еще не провел ни одной тренировки. В апреле он перенес операцию по поводу травмы ахилла.

ТАСС
Теги: Погребняк
Сегодня, 17:01
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#1  _2  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:22)
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи!
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
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