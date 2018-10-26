Нападающий Павел Погребняк вернется в расположение "Урала" 27 октября.Форвард после ликвидации его предыдущего клуба "Тосно" остался в статусе свободного агента. В августе он подписал контракт с "Уралом", однако еще не провел ни одной тренировки. В апреле он перенес операцию по поводу травмы ахилла.