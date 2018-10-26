РФС запретил "Ростову" регистрировать новичков из-за долгов перед Макеевым

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление Евгения Макеева о взыскании с "Ростова" долгов по зарплате.Клуб обязан выплатить деньги за расторжение контракта, а также проценты за выплату задолженности.До погашения долга "Ростову" запрещено регистрировать новичков.Макеев защищал цвета "Ростова" с 2017 по 2018 год, а с этого лета защищает цвета "Сочи".