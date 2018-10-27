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Пресс-служба "ВТБ-Арены" опровергла информацию об открытии комплекса 2 декабря

Пресс-служба спорткомплекса "ВТБ-Арена" опровергла появившуюся ранее информацию о дате открытия сооружения.

Напомним, телеканал "360" сообщил, что церемония открытия "ВТБ-Арены" состоится 2 декабря 2018 года.

Построенная на месте старого стадиона "Динамо" арена объединит футбольный стадион вместимостью 26 тысяч зрителей и универсальную арену на 11,5-14 тысяч, где домашние матчи будет проводить хоккейное "Динамо".

RT
Теги: Динамо
Сегодня, 09:32
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#2  Николай Виденко   (Сегодня, 10:26)
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online

Боюсь,что ст. Динамо,не откроют и в 2019 году.
Регистрация: 26.02.2018 [жалоба]
#1  sergey3709   (Сегодня, 09:38)
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online

Чем дольше долгострой тем больше денег в карман кому то
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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