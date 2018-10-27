Пресс-служба "ВТБ-Арены" опровергла информацию об открытии комплекса 2 декабря

Пресс-служба спорткомплекса "ВТБ-Арена" опровергла появившуюся ранее информацию о дате открытия сооружения.Напомним, телеканал "360" сообщил, что церемония открытия "ВТБ-Арены" состоится 2 декабря 2018 года.Построенная на месте старого стадиона "Динамо" арена объединит футбольный стадион вместимостью 26 тысяч зрителей и универсальную арену на 11,5-14 тысяч, где домашние матчи будет проводить хоккейное "Динамо".