Юрий Ковтун: не забывайте, что Кононов с "Краснодаром" ничего не выиграл, хотя имел очень сильный состав

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун заявил, что не считает Олега Кононова хорошим выбором на пост тренера "Спартака"."Кононов неплохо проявил себя в "Краснодаре". Но необходимо отметить, что с южанами он так ничего и не выиграл, хотя имел в своём распоряжении очень сильную состав. И при этом трудился в комфортнейших условиях. Не могу сказать, что это очень хороший вариант для "Спартака", - заявил Ковтун.