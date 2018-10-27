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Юрий Ковтун: не забывайте, что Кононов с "Краснодаром" ничего не выиграл, хотя имел очень сильный состав

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун заявил, что не считает Олега Кононова хорошим выбором на пост тренера "Спартака".

"Кононов неплохо проявил себя в "Краснодаре". Но необходимо отметить, что с южанами он так ничего и не выиграл, хотя имел в своём распоряжении очень сильную состав. И при этом трудился в комфортнейших условиях. Не могу сказать, что это очень хороший вариант для "Спартака", - заявил Ковтун.

RT
Теги: Ковтун Спартак Кононов
Сегодня, 11:45
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#1  DROOZD  брянск (Сегодня, 13:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Юра,а кто об этом думает?
Вокруг ёпаные революционеры,что в клубе,что на сайте!
Подпиши хоть гвардиолу хоть клоппа,через два сезона федя и этих летчиков собьет


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