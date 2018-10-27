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Александр Бубнов сделал прогноз на матч "Урал" - "Уфа"

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на предстоящий матч премьер-лиги с "Урал" – "Уфа".

"После упущенной победы над "Крыльями" "Уралу" очень важно взять на своем поле три очка, а тем более в споре с прямым конкурентом.

Это сделать будет совсем непросто, но оборона "Уфы" в этом сезоне очень часто ошибается. Мой прогноз – 1:0", - заявил эксперт.

Встреча "Урала" и "Уфы" начнется в 14:00 по московскому времени.

Sportbox
Теги: Бубнов Урал Уфа
Сегодня, 13:11
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#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:56)
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Уфу в пердив!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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