Александр Бубнов сделал прогноз на матч "Урал" - "Уфа"

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на предстоящий матч премьер-лиги с "Урал" – "Уфа"."После упущенной победы над "Крыльями" "Уралу" очень важно взять на своем поле три очка, а тем более в споре с прямым конкурентом.Это сделать будет совсем непросто, но оборона "Уфы" в этом сезоне очень часто ошибается. Мой прогноз – 1:0", - заявил эксперт.Встреча "Урала" и "Уфы" начнется в 14:00 по московскому времени.