Чико Флорес не тренировался с "Рубином" перед матчем со "Спартаком"

Защитник "Рубина" Чико Флорес пропустил тренировку перед матчем 12-го тура чемпионата России со "Спартаком".Встреча пройдет в Казани 29 октября.В общей группе тренировались все футболисты "Рубина", кроме Чико и полузащитника Игоря Коновалова, которому был предоставлен отдых.