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Чико Флорес не тренировался с "Рубином" перед матчем со "Спартаком"

Защитник "Рубина" Чико Флорес пропустил тренировку перед матчем 12-го тура чемпионата России со "Спартаком".

Встреча пройдет в Казани 29 октября.

В общей группе тренировались все футболисты "Рубина", кроме Чико и полузащитника Игоря Коновалова, которому был предоставлен отдых.

"РИА Новости"
Теги: Рубин Спартак Флорес
Сегодня, 14:23
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