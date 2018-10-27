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Роман Бабаев: ЦСКА выглядит достойно, ни о каком провале не может быть и речи

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что серьезная перестройка состава вызывала у него опасения.

– Этим летом армейцы пережили грандиозную перестройку состава. Нетрудно представить, какие опасения испытывали вы перед началом сезона.

– Действительно, основной состав команды, по сути, обновился процентов на восемьдесят. С одной стороны, мы как могли, оттягивали этот момент. В то же время понимали, что он все равно наступит, а сложности нас никогда не пугали. Постарались сделать так, чтобы данный этап прошел безболезненно – разумеется, насколько в нашей ситуации это было возможно. Ушли футболисты, долгие годы верой и правдой служившие клубу. Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич и вовсе олицетворяли целую эпоху.

Кто-то продолжил карьеру в других клубах. Скажем, Понтус Вернблум и Бибрас Натхо в итоге ушли на худшие финансовые условия. Как мы и думали, оба решили отправиться в более теплые страны, где семьям, по их мнению, будет комфортнее. В то же время можно сказать, что перемены в команде оказались еще более масштабными, чем предполагалось. Мы понимали, что летом также уйдут Ахмед Муса или Георгий Миланов. А вот отъезд Витиньо на родину изначально не входил в наши планы.

– На фоне ухода большой группы футболистов армейцы фактически создают новую команду. Трудно вспомнить, когда в последний раз российский топ-клуб так серьезно обновлял состав.

– Ничего подобного я действительно не припоминаю. Не стану скрывать, чувство тревоги какое-то время не покидало ни руководство клуба, ни тренерский штаб. Команде предстояло пережить не просто серьезное омоложение и полную переработку игровой модели в зависимости от подбора футболистов. По сути, в нынешнем году создается новый коллектив.

– Наблюдать за этим процессом очень интересно. Теперь уже можно сказать, что многие опасения оказались напрасными.

– Соглашусь с вами. Команда выглядит достойно, ни о каком провале не может быть и речи. Безусловно, еще рано делать глобальные выводы, но и сейчас понятно, что у нашей обновленной команды большой потенциал. Это было заметно даже в матчах, которые сложились не очень удачно. Да, немного забуксовали на старте, однако, в тот момент мы продолжали комплектоваться, не все новички еще появились.

Команда стала гораздо моложе, в ее составе много 19-20-летних футболистов. Все очень хорошо работают, но в то же время нужно быть готовым к тому, что у обновленной команды первое время будут взлеты и падения. Это абсолютно нормально. Самое главное, Виктор Михайлович четко понимает, что делает. С каждой тренировкой игроки становятся сильнее, видно, что команда прогрессирует.

ПФК ЦСКА
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 16:06
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(5)
#11  Frankenstein   (Сегодня, 17:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
начит используем для этого заработанные в ЛЧ финсредства

Ну Авен будет рад вашим средствам))
Цитата: molot327
А вы опять будете тянуть деньги из Лукойла.

Ну у нас у кого тянуть,а вы будете тянуть кожаную флейту всем табуном))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#10  molot327  Москва (Сегодня, 17:51)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
летом снова будете побираться

Значит используем для этого заработанные в ЛЧ финсредства. А вы опять будете тянуть деньги из Лукойла.
Зарабатывать-то не умеете!
Да, и найдите себе очередного ГТ. На сезон-полтора.laughing


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#9  Frankenstein   (Сегодня, 17:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
У вас долбаков 12 лямов на лавке мёртвым грузом сидит - геройская Педроша

можем себе позволить,это вы все побираетесь,нищебродики Гинеровские

Цитата: Batman
А ЦСКА на эту сумму команду заново укомплектовал.

летом снова будете побираться,все кого вы купили,не блещут,а кто нормально играет,те пришли в аренду,так что это латание дыр,с вашей комлектовкой трешка в Риме прилетела))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#8  Batman   (Сегодня, 17:41)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
У вас долбаков 12 лямов на лавке мёртвым грузом сидит - геройская Педроша smile

А ЦСКА на эту сумму команду заново укомплектовал. Не переживай так за нас - без свиней прекрасно разберёмся. За хохлофинским наркоманом песочек лучше подмети иди)))
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#7  Frankenstein   (Сегодня, 17:34)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Свиноухий пациент психушки заговорил о бреде Уж гендиректору, что в клубе происходит виднее, чем хрюше-дерьмомёту

он говорит за чужой клуб,что Вернблум в ПАОКе меньше чем в конюшне якобы получает,тогда по его словам выходит что Вернблум согласился на меньшую зарплату лишь бы не оставаться в Цска) Выкрутили как им удобнее,евреи фуйли.Скоро так же про Влашича напишут sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#6  Batman   (Сегодня, 17:29)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Свиноухий пациент психушки заговорил о бреде smile Уж гендиректору, что в клубе происходит виднее, чем хрюше-дерьмомёту
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#5  Frankenstein   (Сегодня, 17:23)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Видел фото дома Вернблума в Греции, нет?

причем тут его дом?Когда Бабай несет откровенный бред
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  Batman   (Сегодня, 16:46)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Видел фото дома Вернблума в Греции, нет? Завали хлябало в общем. Жить на море, в таких условиях - это шикардос)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 16:38)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скажем, Понтус Вернблум и Бибрас Натхо в итоге ушли на худшие финансовые условия.

smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Волжанин   (Сегодня, 16:25)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
С такими изменениями в составе очень достойную игру показывают.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 16:15)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
— Некоторые СМИ сообщали, что переход Витиньо обошелся «Фламенго» в 10 миллионов евро. Это соответствует действительности?
— Нет. На самом деле, сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Кроме всего прочего, во многом благодаря этому нынешним летом нам удалось укомплектовать команду.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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