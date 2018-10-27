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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
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|Победы
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
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20:43
Валерий Рейнгольд: я полностью за Карреру, но его сплавила эта "гвардия" во главе с Глушаковым (2)
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Валерий Рейнгольд: я полностью за Карреру, но его сплавила эта "гвардия" во главе с Глушаковым
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, кто, на его взгляд, был бы достойным кандидатом на освободившуюся вакансию главного тренера красно-белых, а также поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча РПЛ с «Рубином».
- Какого специалиста хотели бы видеть наставником «Спартака»?
- Думаю, что на эту роль подходят Леня Слуцкий и Олег Кононов. Это мое личное мнение. Почему именно эти специалисты? Они грамотно работали в других клубах и оставили хорошее впечатление. Но о Слуцком вообще что говорить? Он в рекомендациях не нуждается, он просто молодец. В ЦСКА проделал громадную работу, поддержал традиции этого клуба. Здесь даже нет вопросов. Кононов — тоже успешный тренер, грамотный, думающий специалист. Все остальное мы уже проходили. Черчесов был главным тренером «Спартака» и со скандалом ушел из клуба. Многие говорят, мол, у него хорошие связи с Федуном. Не знаю, что да как, но работа есть работа, а при Черчесове были громкие скандалы. Мы прекрасно помним отчисление из состава Егора Титова и Максима Калиниченко.
- Какое впечатление оставила игра «Спартака» в первом после ухода Массимо Карреры матче, в котором красно-белые разошлись миром с шотландским «Рейнджерс» (0:0)?
- По качеству игры говорить нечего — ничего особенного в этом отношении не показали. Но, мое мнение, команда здесь показала характер. Без этого компонента в принципе играть в футбол нельзя. Именно этот компонент помог «Спартаку» добиться ничейного результата. Если бы вышли спустя рукава, проиграли бы.
- В понедельник «Спартак» встретится с «Рубином», с которым делит 6-7 строчку в турнирной таблице РПЛ.
- Что я могу здесь сказать? Надо профессионально делать свою работу. Какая разница, кто тебе противостоит - «Рубин» или «Уфа»? Дело не в этом ведь. Дело в том, что если команда играет качественно, она ниже своего уровня не опускается — это и говорит о классе команды. «Спартак», мне так кажется, позволяет себе играть в футбол по настроению. Нельзя так играть на профессиональном уровне! Когда я затрагивал поражение от тульского «Арсенала», я говорил даже не о том, что «Спартак» проиграл, я говорил о том, что команда валяла дурака, ходила по полю пешком. Они, к тому же, и нагло сплавили тренера!
- Карреру не следовало отправлять в отставку?
- Конечно, нет. Никакой надобности в этом не было. Руководство «Спартака» пошло навстречу бунтующим людям. Они выгнали тренера, который привел команду к победе в чемпионате страны и в Суперкубке.
Вы Каррере рукоплескали, а сейчас так бездарно с ним расстались. Я полностью за Карреру — умный и дисциплинированный тренер. Но сплавила его эта «гвардия» во главе с Глушаковым. Полное безобразие!
- Какого специалиста хотели бы видеть наставником «Спартака»?
- Думаю, что на эту роль подходят Леня Слуцкий и Олег Кононов. Это мое личное мнение. Почему именно эти специалисты? Они грамотно работали в других клубах и оставили хорошее впечатление. Но о Слуцком вообще что говорить? Он в рекомендациях не нуждается, он просто молодец. В ЦСКА проделал громадную работу, поддержал традиции этого клуба. Здесь даже нет вопросов. Кононов — тоже успешный тренер, грамотный, думающий специалист. Все остальное мы уже проходили. Черчесов был главным тренером «Спартака» и со скандалом ушел из клуба. Многие говорят, мол, у него хорошие связи с Федуном. Не знаю, что да как, но работа есть работа, а при Черчесове были громкие скандалы. Мы прекрасно помним отчисление из состава Егора Титова и Максима Калиниченко.
- Какое впечатление оставила игра «Спартака» в первом после ухода Массимо Карреры матче, в котором красно-белые разошлись миром с шотландским «Рейнджерс» (0:0)?
- По качеству игры говорить нечего — ничего особенного в этом отношении не показали. Но, мое мнение, команда здесь показала характер. Без этого компонента в принципе играть в футбол нельзя. Именно этот компонент помог «Спартаку» добиться ничейного результата. Если бы вышли спустя рукава, проиграли бы.
- В понедельник «Спартак» встретится с «Рубином», с которым делит 6-7 строчку в турнирной таблице РПЛ.
- Что я могу здесь сказать? Надо профессионально делать свою работу. Какая разница, кто тебе противостоит - «Рубин» или «Уфа»? Дело не в этом ведь. Дело в том, что если команда играет качественно, она ниже своего уровня не опускается — это и говорит о классе команды. «Спартак», мне так кажется, позволяет себе играть в футбол по настроению. Нельзя так играть на профессиональном уровне! Когда я затрагивал поражение от тульского «Арсенала», я говорил даже не о том, что «Спартак» проиграл, я говорил о том, что команда валяла дурака, ходила по полю пешком. Они, к тому же, и нагло сплавили тренера!
- Карреру не следовало отправлять в отставку?
- Конечно, нет. Никакой надобности в этом не было. Руководство «Спартака» пошло навстречу бунтующим людям. Они выгнали тренера, который привел команду к победе в чемпионате страны и в Суперкубке.
Вы Каррере рукоплескали, а сейчас так бездарно с ним расстались. Я полностью за Карреру — умный и дисциплинированный тренер. Но сплавила его эта «гвардия» во главе с Глушаковым. Полное безобразие!
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