Валерий Рейнгольд: я полностью за Карреру, но его сплавила эта "гвардия" во главе с Глушаковым

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Валерий Рейнгольд: я полностью за Карреру, но его сплавила эта "гвардия" во главе с Глушаковым

Валерий Рейнгольд: я полностью за Карреру, но его сплавила эта "гвардия" во главе с Глушаковым Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, кто, на его взгляд, был бы достойным кандидатом на освободившуюся вакансию главного тренера красно-белых, а также поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча РПЛ с «Рубином».

- Какого специалиста хотели бы видеть наставником «Спартака»?

- Думаю, что на эту роль подходят Леня Слуцкий и Олег Кононов. Это мое личное мнение. Почему именно эти специалисты? Они грамотно работали в других клубах и оставили хорошее впечатление. Но о Слуцком вообще что говорить? Он в рекомендациях не нуждается, он просто молодец. В ЦСКА проделал громадную работу, поддержал традиции этого клуба. Здесь даже нет вопросов. Кононов — тоже успешный тренер, грамотный, думающий специалист. Все остальное мы уже проходили. Черчесов был главным тренером «Спартака» и со скандалом ушел из клуба. Многие говорят, мол, у него хорошие связи с Федуном. Не знаю, что да как, но работа есть работа, а при Черчесове были громкие скандалы. Мы прекрасно помним отчисление из состава Егора Титова и Максима Калиниченко.

- Какое впечатление оставила игра «Спартака» в первом после ухода Массимо Карреры матче, в котором красно-белые разошлись миром с шотландским «Рейнджерс» (0:0)?

- По качеству игры говорить нечего — ничего особенного в этом отношении не показали. Но, мое мнение, команда здесь показала характер. Без этого компонента в принципе играть в футбол нельзя. Именно этот компонент помог «Спартаку» добиться ничейного результата. Если бы вышли спустя рукава, проиграли бы.

- В понедельник «Спартак» встретится с «Рубином», с которым делит 6-7 строчку в турнирной таблице РПЛ.

- Что я могу здесь сказать? Надо профессионально делать свою работу. Какая разница, кто тебе противостоит - «Рубин» или «Уфа»? Дело не в этом ведь. Дело в том, что если команда играет качественно, она ниже своего уровня не опускается — это и говорит о классе команды. «Спартак», мне так кажется, позволяет себе играть в футбол по настроению. Нельзя так играть на профессиональном уровне! Когда я затрагивал поражение от тульского «Арсенала», я говорил даже не о том, что «Спартак» проиграл, я говорил о том, что команда валяла дурака, ходила по полю пешком. Они, к тому же, и нагло сплавили тренера!

- Карреру не следовало отправлять в отставку?

- Конечно, нет. Никакой надобности в этом не было. Руководство «Спартака» пошло навстречу бунтующим людям. Они выгнали тренера, который привел команду к победе в чемпионате страны и в Суперкубке.

Вы Каррере рукоплескали, а сейчас так бездарно с ним расстались. Я полностью за Карреру — умный и дисциплинированный тренер. Но сплавила его эта «гвардия» во главе с Глушаковым. Полное безобразие!
Теги: Рейнгольд Спартак Каррера
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#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 21:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Я болею за Спартак с 68-ого и за слив матча Арсеналу я Каррере плюю в рожу заочно, а все кто за него ратует просто зомби как большинство нашего населения на выборах за ВВП.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 20:50)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Не может быть...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
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