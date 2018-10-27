Валерий Карпин: футболисты "Анжи" играют уже даже не за деньги и не за эмблему

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча чемпионата России с "Анжи" (1:0) заявил, что его команда провела один из лучших матчей в сезоне. Махачкалинцы в этом сезоне испытывают финансовые проблемы и на данный момент занимают предпоследнее место в табилце РПЛ.- За все. Вообще за все. За великолепный первый тайм, где мы выполнили все, что планировали, в том числе высокий прессинг, отбор после потери мяча. Еще мы хотели забить быстрый гол, и за первые 15 минут три момента создали, почти стопроцентных. Лучший первый тайм в этом сезоне, в том числе с точки зрения дисцпилины и самоотдачи. За второй тайм, который играли в меньшинстве и не дали вдесятером ничего создать, кроме момента на последней минуте. Первый тайм получился тренировкой атаки, второй - обороны.- На эту игру как раз было несложно - после двух проигранных матчей. Если бы выиграли у "Оренбурга" или "Локомотива" - наверное, было бы сложнее. Мы сказали команде, что футболисты "Анжи" играют уже даже не за деньги, и может даже не за эмблему "Анжи", а за свои будущие карьеры. Игроки продают себя на ярмарке, выкладываются и отдаются за свое будущее. Так что непростой соперник с этой точки зрения.