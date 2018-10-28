Юрий Семин: когда реализуешь все свои моменты, тогда и выигрываешь

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Енисеем" (3:0), передает корреспондент- Самый главный вывод: когда реализуешь все свои моменты, тогда и выигрываешь. Как не забьешь - так ничего не выиграешь. У "Енисея" был хороший эпизод, но они не забили. А мы забили. Это и есть футбол. Не забили мы с "Порту" в первые 20 минут, и проиграли. Сегодня хорошая была реализация. Еще хочу отметить бойцовские качества. Общая атмосфера после поражения не особа позитивна была, но игроки молодцы. Хорошая была самоотдача. Что-то получалось, что-то нет. В обороне сражались, Красноярск много атаковал. Положительные моменты.- Как угодно можно говорить. "Порту" забил из двух моментов 3 гола - это класс или везение? Не могу сказать. Наверное, класс.- Нам особенно менять то нечего. Нам одиннадцать бы набрать. У нас больных шесть, думаю, еще добавятся после этой игры.