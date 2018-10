Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола

View this post on Instagram

Встретил знакомого пацана !!!! @glushak8 - пообещал , что в Спартаке все будет хорошо !!!! Договорились , завтра с Рубином выходит аккуратно на замену , два забивает , один отдаёт !!!! Друзья , поверим на слово пацану ?????? Или #надопотренироваться ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #футбол #спартак #безтравм #удачи #футбольныйобозреватель #радостнаявстреча