Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола

Телекомментатор Дмитрий Губерниев встретился с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым в дьюти-фри аэропорта "Шереметьево", откуда футболист вылетает в Казань на матч с "Рубином"."Встретил знакомого пацана! Глушаков пообещал, что в "Спартаке" все будет хорошо.Договорились, завтра с "Рубином" выходит аккуратно на замену, два забивает, один отдает!Друзья, поверим на слово пацану? Или надо потренироваться?" — написал Губерниев в инстаграме.