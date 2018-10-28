Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола

Телекомментатор Дмитрий Губерниев встретился с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым в дьюти-фри аэропорта "Шереметьево", откуда футболист вылетает в Казань на матч с "Рубином".

"Встретил знакомого пацана! Глушаков пообещал, что в "Спартаке" все будет хорошо.

Договорились, завтра с "Рубином" выходит аккуратно на замену, два забивает, один отдает!

Друзья, поверим на слово пацану? Или надо потренироваться?" — написал Губерниев в инстаграме.

Теги: Губерниев Глушаков Спартак Рубин
Сегодня, 18:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(4)
#13  igorspartak  Тверь (Сегодня, 19:23)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
как же я ненавижу обе эти мерзкие рожи


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#12  капля никотина  Москва (Сегодня, 19:20)
  • 0
  •  (0)
online

Как с гуся вода. Вот и все наши слёзы - рот до ушей, хоть завязочки пришей
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#11  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 19:16)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
в плей-стейшн )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#10  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 19:12)
  • 0
  •  (0)

Прошай,турыст!. Двое из ларца, одинаковых с лица.Насамогонились.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#9  CSKA085  Москва (Сегодня, 19:02)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
какие отвратительные рожи
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#8  Roganov   (Сегодня, 18:48)
  • 0
  •  (0)
online

Когда человек улыбается неискренне, у него нет мимических морщин вокруг глаз. Глушаков и тут лицемерит.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#7  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 18:42)
  • +1
  •  (1)
online

А чё Глушак в дьютифри делает? Разве в Казань лететь - нужно границу пересекать?


--------------------
я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#6  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 18:39)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Глушаков сказал,что в Спартаке все будет хорошо.Тренер,епт. laughing
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:32)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Два дегенерата
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:32)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эээээ ... Я не очень в инстаграмах... скорее даже очень "не".
Вот эти рожи с клубничками - эта гомосятина у всех, или это этот конкретный урод?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#3  GPS   (Сегодня, 18:30)
  • +2
  •  (4)
online

В свои?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#2  Смотрящий  Москва (Сегодня, 18:26)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, что тебе сказать про Сахалин? (с)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 18:25)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть сначала выйдет, дальше видно будет! От голов не откажусь)))


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.