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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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18:23
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (13)
Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (13)
17:14
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16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
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16:15
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Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола
Телекомментатор Дмитрий Губерниев встретился с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым в дьюти-фри аэропорта "Шереметьево", откуда футболист вылетает в Казань на матч с "Рубином".
"Встретил знакомого пацана! Глушаков пообещал, что в "Спартаке" все будет хорошо.
Договорились, завтра с "Рубином" выходит аккуратно на замену, два забивает, один отдает!
Друзья, поверим на слово пацану? Или надо потренироваться?" — написал Губерниев в инстаграме.
"Встретил знакомого пацана! Глушаков пообещал, что в "Спартаке" все будет хорошо.
Договорились, завтра с "Рубином" выходит аккуратно на замену, два забивает, один отдает!
Друзья, поверим на слово пацану? Или надо потренироваться?" — написал Губерниев в инстаграме.
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Встретил знакомого пацана !!!! @glushak8 - пообещал , что в Спартаке все будет хорошо !!!! Договорились , завтра с Рубином выходит аккуратно на замену , два забивает , один отдаёт !!!! Друзья , поверим на слово пацану ?????? Или #надопотренироваться ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #футбол #спартак #безтравм #удачи #футбольныйобозреватель #радостнаявстреча
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