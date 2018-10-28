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"Ахмат" и "Динамо" сыграли без голов

В матче 12-го тура чемпионата России "Ахмат" и "Динамо" сыграли вничью.

Чемпионат России

12 тур

"Ахмат" – "Динамо" 0:0

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Исмаэл, Думбия (Балай, 82), Аблае (Митришев, 64).

"Динамо": Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо (Грулёв, 90+1), Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко (Луценко, 69).

Предупреждения: Мохаммади, 17, Евгеньев, 40, Морозов, 58, Гащенков, 70
Теги: Ахмат Динамо
Сегодня, 18:23
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#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 19:25)
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  •  (0)
online

А как же Великий Пилипчук???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  FCD 1923  Истра (Сегодня, 18:54)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Тоскливый футбол. Результат для выезда в Грозный- сойдет.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#2  РостовПапа   (Сегодня, 18:43)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Нет, это не футбол. Это муки ада
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 18:26)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
сейчас хохлов начнет сказки рассказывать что за тремя очками приехали
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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