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Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео)

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский подвёл итоги матча, в котором его команда победила ЦСКА (2:1), прервав 3-матчевую серию поражений, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– Отрезок с 2 забитыми мячами – что это было и откуда взяли дополнительные силы?

– Сложная игра, играли через 2 дня после Лиги Европы, пришлось тяжело. Но ЦСКА в таком же положении, пошли всеми силами вперёд и смогли забить.

– Удивило, что ЦСКА так просел после замен?

– Мы отталкиваемся от своей игры. Победа в кармане, мы тоже выпустили свежих быстрых футболистов, освежили.

– Качество газона мешало?

– Хорошее поле.

– Был психологический момент и желание реабилитироваться после того, как не совсем по делу проиграли 3 матча?

– Конечно, хотелось. За красивый футбол очков не дают. Сегодня добились 3 очков при не лучшей нашей игры.

– То, что в случае победы обходили конкурента и выходили на второе место, сидело в голове?

– Ещё рано думать, будем идти от матча к матчу.

– Как тренер руководил игрой с трибуны или всё-таки Фоменко вёл игру?

– Безусловно, потеря, когда главного тренера нет на скамейке. Есть помощник, который указывает, как надо действовать. В перерыве указали на ошибки, проблем не было.

– Может, не так уж его не хватало, раз такой результат?

– Игра складывалась не совсем хорошо, уступали в счёте, но удалось найти в себе силы отыграться и выйти вперёд.
Теги: Rвидео Газинский Краснодар ЦСКА
Сегодня, 22:11
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(1)
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 22:14)
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Болеет за:
«Спартак»
Юрий прав, сегодня особенно в первом тайме. процент неточных передач зашкаливал, но быки молодцы, вытащили ,казалось, проигранный матч.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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