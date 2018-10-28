Юрий Газинский: за красивый футбол очки не дают. Зато сегодня выиграли при не лучшей игре (видео)

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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский подвёл итоги матча, в котором его команда победила ЦСКА (2:1), прервав 3-матчевую серию поражений, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
– Отрезок с 2 забитыми мячами – что это было и откуда взяли дополнительные силы?
– Сложная игра, играли через 2 дня после Лиги Европы, пришлось тяжело. Но ЦСКА в таком же положении, пошли всеми силами вперёд и смогли забить.
– Удивило, что ЦСКА так просел после замен?
– Мы отталкиваемся от своей игры. Победа в кармане, мы тоже выпустили свежих быстрых футболистов, освежили.
– Качество газона мешало?
– Хорошее поле.
– Был психологический момент и желание реабилитироваться после того, как не совсем по делу проиграли 3 матча?
– Конечно, хотелось. За красивый футбол очков не дают. Сегодня добились 3 очков при не лучшей нашей игры.
– То, что в случае победы обходили конкурента и выходили на второе место, сидело в голове?
– Ещё рано думать, будем идти от матча к матчу.
– Как тренер руководил игрой с трибуны или всё-таки Фоменко вёл игру?
– Безусловно, потеря, когда главного тренера нет на скамейке. Есть помощник, который указывает, как надо действовать. В перерыве указали на ошибки, проблем не было.
– Может, не так уж его не хватало, раз такой результат?
– Игра складывалась не совсем хорошо, уступали в счёте, но удалось найти в себе силы отыграться и выйти вперёд.
– Отрезок с 2 забитыми мячами – что это было и откуда взяли дополнительные силы?
– Сложная игра, играли через 2 дня после Лиги Европы, пришлось тяжело. Но ЦСКА в таком же положении, пошли всеми силами вперёд и смогли забить.
– Удивило, что ЦСКА так просел после замен?
– Мы отталкиваемся от своей игры. Победа в кармане, мы тоже выпустили свежих быстрых футболистов, освежили.
– Качество газона мешало?
– Хорошее поле.
– Был психологический момент и желание реабилитироваться после того, как не совсем по делу проиграли 3 матча?
– Конечно, хотелось. За красивый футбол очков не дают. Сегодня добились 3 очков при не лучшей нашей игры.
– То, что в случае победы обходили конкурента и выходили на второе место, сидело в голове?
– Ещё рано думать, будем идти от матча к матчу.
– Как тренер руководил игрой с трибуны или всё-таки Фоменко вёл игру?
– Безусловно, потеря, когда главного тренера нет на скамейке. Есть помощник, который указывает, как надо действовать. В перерыве указали на ошибки, проблем не было.
– Может, не так уж его не хватало, раз такой результат?
– Игра складывалась не совсем хорошо, уступали в счёте, но удалось найти в себе силы отыграться и выйти вперёд.
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