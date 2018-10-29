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ЦСКА – "Краснодар": фотоотчет встречи

В матче 12-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле потерпел поражение от "Краснодара". Представляем Вашему вниманию фотоотчет встречи:



























Теги: ЦСКА Краснодар Фото
Сегодня, 04:07
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