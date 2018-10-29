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Александр Ерохин: думал, что пропущу из-за травмы больше двух недель

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал о своем восстановлении от травмы колена.

"Колено чувствует себя гораздо лучше. Провел уже 90 минут в матче с "Бордо". Хотя повреждение боковой связки - это очень неприятно. Лечиться надо немного дольше, но благодаря нашему медицинскому штабу, реабилитологам сумел восстановиться за две недели. Очень рад, что за такой короткий срок. Сначала думал, пропущу больше", - цитирует Ерохина "Матч ТВ".
Теги: Ерохин Бордо Зенит
Сегодня, 10:33
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