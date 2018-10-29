Нападающий "Спартака" Роша улетел к супруге в Америку

Наш нападающий Педро @roocha_94 Роша улетел в Америку к супруге. В семье игрока #Спартак’а ожидается пополнение. ???? pic.twitter.com/EzpRZsUTFQ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 29, 2018

Нападающий "Спартака" Педро Роша покинул расположение московского клуба."Наш нападающий Педро Роша улетел в Америку к супруге. В семье игрока "Спартака" ожидается пополнение", - говорится в твиттере московского клуба.