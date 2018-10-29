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Нападающий "Спартака" Роша улетел к супруге в Америку

Нападающий "Спартака" Педро Роша покинул расположение московского клуба.

"Наш нападающий Педро Роша улетел в Америку к супруге. В семье игрока "Спартака" ожидается пополнение", - говорится в твиттере московского клуба.

Теги: Роша Спартак
Сегодня, 14:52
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#10  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:07)
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online

KOZbIPb,
У болонки эстонской научился.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#9  ржд гуд  саратов (Сегодня, 16:02)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Цитата: CSKA085
сидит на лавке,на досуге детей делает smile


Лавка в России а дети в Бразилии?

Так он же на лавке только сидит и в сугубо мужской компании. А форвард действительно незаменимый: не заменят на другого резервиста - никто и не заметит потери бойца.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#8  ajax101  Москва (Сегодня, 15:36)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
сидит на лавке,на досуге детей делает smile


Лавка в России а дети в Бразилии?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#7  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 15:17)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA085
сидит на лавке,на досуге детей делает smile

laughing
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 15:08)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Что ж это за зверь такой Рианчо? Все негры в панике попрятались.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  CSKA085  Москва (Сегодня, 15:01)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
сидит на лавке,на досуге детей делает smile
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#4  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 14:59)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Когда он успевает? Все матчи безвылазно играет за Спартак, а где-то в Америке супруга беременеет..

Вот он и поехал поинтересоваться как так выходит. Заодно и со своим заместителем познакомиться :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#3  ajax101  Москва (Сегодня, 14:58)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Может повезёт... и он потеряется?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:58)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
он улетел в Америку по той же причине, что и не поехали в Казань Зе, Фернандо и Адриано...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 14:56)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Когда он успевает? Все матчи безвылазно играет за Спартак, а где-то в Америке супруга беременеет... smile
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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