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Грозный Урал
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"Ну вот так вот". Самые эпичные "косяки" корреспондентов на интервью
Корреспондент "Матч ТВ" Семён Зигаев вчера был не в форме: после матча он начал спрашивать Юрия Газинского о восприятии ничейного результата после победного матча, а также спросил у Классона про его голевую передачу, тогда как Виктор забил гол. Rusfootball.info благодарит Семёна за повод от души посмеяться и вспоминает его предшественников.
Сам Зигаев, заставивший Газинского с опаской взглянуть на табло и получивший выговор, объяснил возникшую ситуацию просто: чтобы добраться до позиции для интервью, ему пришлось обходить стадион по периметру, из-за чего он не увидел второй гол "Краснодара", а табло уже отключили. Корреспондент отметил, что такое может случиться с каждым.
Это действительно так: пару лет назад ровно такой же номер исполнил, если не ошибаюсь, Михаил Моссаковский (а если ошибаюсь, то приношу ему извинения), спросивший, по-моему, Гаджи Гаджиева о неплохом ничейном результате, тогда как его команда проиграла. Увы, все поиски видео того интервью оказались тщетными, поэтому подтвердить эти слова мне нечем.
О чём можно говорить с уверенностью, так это о собственных "косяках": например, не так давно я написал в одной из новостей о победе "Зенита" над "Уралом" со счётом 2:1 при итоговом результате 4:1 и искренне не понимал возмущений в комментариях, а на наш канал в YouTube залил видео с пресс-конференцией одного тренера, а подписал другим. Это только из свежего: идиотских ошибок, конечно, хватало.
Корреспонденты тоже часто попадают в подобные ситуации, но, в отличие от моих "косяков", их обсуждает весь интернет, а не только аудитория нашего сайта. Наверное, самым популярным было интервью с хоккея в Екатеринбурге, где игрок "Автомобилиста" пытался убедить корреспондента, что он не Фёдор, но в ответ получил историческое "И всё-таки Фёдор, скажите...". Корреспондента заменили, но новый репортёр после серии буллитов поздравил игрока "Автомобилиста" с победой, несмотря на то, что его команда проиграла.
Екатеринбург - вообще особое место для спортивной журналистики. Тарас Бурлак там превратился в Милана Родича.
Хотя до Александра Лидогостера с его путаницей игроков на каждом матче сборной России по хоккею в эфире Первого канала екатеринбуржцам далеко. Но мостик от хоккея к футболу проложим через корреспондента из Дзержинска, который на матче с ЦСКА перепутал и дивизионы, и даже виды спорта, но был очень недоволен, когда футболист "Химика" его исправлял.
Корреспондентка из Краснодара Ольга Городжанова, видимо, стала жертвой розыгрыша, который очень повеселил Андрея Ещенко.
Никак нельзя обойтись без легендарного сахалинского интервью величайшего русского футболиста Льва Яшина. Здесь корреспондент уже не путает игроков, он вообще не понимает, что происходит (или подыгрывает). Нынешний вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов всегда был в порядке.
Многие, подобно Зигаеву, страдали от невнимательного просмотра футбола. Адам Ахмадов решил выяснить у Игоря Гамулы, почему его команда, получившая 2 удаления, вдруг растеряла преимущество, а закончил интервью просьбой "не разговаривать на таком тоне".
Оренбургский репортёр пару лет назад запутался и был близок к тому, чтобы вообще перестать говорить.
Дагестанский же корреспондент после матча с "Кубанью" недоумевал, зачем тренер Сергей Ташуев заменил перед пенальти Александра Беленова, тем более что он очень хорош в 11-метровых. Репортёр не понял, что Беленову показали красную карточку, а другой вратарь вышел вместо полевого игрока.
Так что пожелаем коллегам и себе не терять пресловутую концентрацию, а вам - с юмором относиться к тому, что порой творится на страницах нашего портала и экране телевизора.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Сам Зигаев, заставивший Газинского с опаской взглянуть на табло и получивший выговор, объяснил возникшую ситуацию просто: чтобы добраться до позиции для интервью, ему пришлось обходить стадион по периметру, из-за чего он не увидел второй гол "Краснодара", а табло уже отключили. Корреспондент отметил, что такое может случиться с каждым.
Это действительно так: пару лет назад ровно такой же номер исполнил, если не ошибаюсь, Михаил Моссаковский (а если ошибаюсь, то приношу ему извинения), спросивший, по-моему, Гаджи Гаджиева о неплохом ничейном результате, тогда как его команда проиграла. Увы, все поиски видео того интервью оказались тщетными, поэтому подтвердить эти слова мне нечем.
О чём можно говорить с уверенностью, так это о собственных "косяках": например, не так давно я написал в одной из новостей о победе "Зенита" над "Уралом" со счётом 2:1 при итоговом результате 4:1 и искренне не понимал возмущений в комментариях, а на наш канал в YouTube залил видео с пресс-конференцией одного тренера, а подписал другим. Это только из свежего: идиотских ошибок, конечно, хватало.
Корреспонденты тоже часто попадают в подобные ситуации, но, в отличие от моих "косяков", их обсуждает весь интернет, а не только аудитория нашего сайта. Наверное, самым популярным было интервью с хоккея в Екатеринбурге, где игрок "Автомобилиста" пытался убедить корреспондента, что он не Фёдор, но в ответ получил историческое "И всё-таки Фёдор, скажите...". Корреспондента заменили, но новый репортёр после серии буллитов поздравил игрока "Автомобилиста" с победой, несмотря на то, что его команда проиграла.
Екатеринбург - вообще особое место для спортивной журналистики. Тарас Бурлак там превратился в Милана Родича.
Хотя до Александра Лидогостера с его путаницей игроков на каждом матче сборной России по хоккею в эфире Первого канала екатеринбуржцам далеко. Но мостик от хоккея к футболу проложим через корреспондента из Дзержинска, который на матче с ЦСКА перепутал и дивизионы, и даже виды спорта, но был очень недоволен, когда футболист "Химика" его исправлял.
Корреспондентка из Краснодара Ольга Городжанова, видимо, стала жертвой розыгрыша, который очень повеселил Андрея Ещенко.
Никак нельзя обойтись без легендарного сахалинского интервью величайшего русского футболиста Льва Яшина. Здесь корреспондент уже не путает игроков, он вообще не понимает, что происходит (или подыгрывает). Нынешний вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов всегда был в порядке.
Многие, подобно Зигаеву, страдали от невнимательного просмотра футбола. Адам Ахмадов решил выяснить у Игоря Гамулы, почему его команда, получившая 2 удаления, вдруг растеряла преимущество, а закончил интервью просьбой "не разговаривать на таком тоне".
Оренбургский репортёр пару лет назад запутался и был близок к тому, чтобы вообще перестать говорить.
Дагестанский же корреспондент после матча с "Кубанью" недоумевал, зачем тренер Сергей Ташуев заменил перед пенальти Александра Беленова, тем более что он очень хорош в 11-метровых. Репортёр не понял, что Беленову показали красную карточку, а другой вратарь вышел вместо полевого игрока.
Сегодняшнее интервью после матча ЦСКА - Краснодар напомнило мне гениальное интервью двухлетней давности pic.twitter.com/aoFo9EKg8M— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) October 28, 2018
Так что пожелаем коллегам и себе не терять пресловутую концентрацию, а вам - с юмором относиться к тому, что порой творится на страницах нашего портала и экране телевизора.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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