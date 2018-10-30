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Герои из "Краснодара" и сумасшедший Сорокин. Сборная лучших игроков 12-го тура

В центральной встрече тура "Краснодар" одержал волевую победу над московским ЦСКА на выезде: "быки" пропустили уже после перерыва, но в заключительной четверти матча сумели переломить ход игры. О главных героях из команды Галицкого, а также об участниках битвы "Рубин" - "Спартак" - в нашей традиционной рубрике.

Герои из "Краснодара" и сумасшедший Сорокин. Сборная лучших игроков 12-го тура

Михаил Левашов, "Арсенал"

В течение большей части матча голкиперу туляков приходилось справляться с холодом и сонливостью, но никак не с опасными ударами от противников: "Оренбург" начал атаковать после перерыва. Несмотря на два пропущенных гола в игре, Левашов в самом конце спас свою команду от пропущенного гола после безобразного паса Беляева назад. Если бы не действия вратаря, команда Кононова наверняка бы осталась без очков.

Дмитрий Комбаров, "Спартак"

Если брать весь матч в целом, россиянин провел достаточно бледную игру. Только вот Дмитрий оказался единственным в составе москвичей, кто отметился результативно (так-то у "красно-белых" и моментов не было). Именно левый защитник "Спартака" заработал пенальти, а потом его же сам и реализовал.

Урош Спаич, "Краснодар"

Центральный защитник "быков" набил себе отличную статистику в игре против ЦСКА. Именно его действия не позволили москвичам укрепить свое преимущество. Вспомнить только подкат под Влашича, когда тот мог убегать один на один.

Егор Сорокин, "Рубин"

Тут без лишних комментариев: просто чудо этого тура. За пять проведенных на поле секунд забил гол и лишил "Спартак" победы.

Константин Рауш, "Динамо"

Не спешите обвинять нас в некомпетентности - мы помним, что Рауш играет на левом фланге. Но дело в том, что особых подвигов правые защитники в этом туре не совершили, а вот активность Рауша хотелось бы отметить. В плане атакующей деятельности он был самым интересным в составе "бело-голубых" и сумел создать несколько классных возможностей для партнеров.


Леандро Паредес, "Зенит"

Отметился победным мячом в совсем непростом матче для "Зенита", так еще и оказался лучшим в составе чисто с точки зрения игры. Много отрабатывал в обороне и продуктивно подключался к наступлениям питерцев - много и качественно обострял.

Алексей Миранчук, "Локомотив"

Миранчуки постепенно выходят из спячки. Пару туров назад мы отмечала Антона, который наконец-то прибавил в качестве, теперь есть повод похвалить и другого брата. Алексей результативно отметился дважды - забитым голом и результативной передачей. Для атакующего полузащитника - лучший показатель.

Виктор Классон, "Краснодар"

Автор победного гола и один из самых активных в составе "Краснодара". Действовал, агрессивно и уверенно на правом фланге, вчистую переигрывал Кирилла Набабкина. Еще в первом тайме несколько раз создавал неплохие условия для партнеров, но заканчивалось это ничем.

Ари, "Краснодар"

Видимо, сказывается "спартаковское" прошлое - Ари всегда особенно настроен в матчах против "армейцев". Так было, например, и год назад, когда русский бразилец выступал за "Локомотив". В прошедшей же игре Ари просто перевернул все с ног на голову - сначала сравнял счет, а потом отдал голевую на Классона.

Лука Джорджевич, "Арсенал"

Де-факто сделал голевую передачу на Мирзова, когда он забивал мяч (там не обошлось без рикошета от защитника, поэтому официально ГП засчитан не был), а уже после перерыва ударом скорпиона вновь вывел свою команду вперед. Этого не хватило для победы, но форварду претензий никаких предъявить не получится.

Эдер, "Локомотив"

Отметился теми же заслугами, что и Алексей Миранчук - гол и голевая передача. После дисквалификации португальский форвард вернулся в далеко не плохой форме.



Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: sportbox
lenta
Теги: Рубин Спартак Краснодар Сорокин Ари Классон
Сегодня, 14:14
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#4  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:58)
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Болеет за:
«Ростов»
В этом списке не хватает Сигурдарсона из Ростова.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 14:49)
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У Арсенала форма красно-желтая , а вы белую рисуете бараны!Желтой краски что ли нет.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  Grindor   (Сегодня, 14:43)
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Джонни, да, вы правы. спасибо
Регистрация: 17.02.2016 [жалоба]
#1  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 14:23)
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Болеет за:
«Кубань»
Алексей Миранчук, "Локомотив"

Миранчуки постепенно выходят из спячки. Пару туров назад мы отмечала Антона, который наконец-то прибавил в качестве, теперь есть повод похвалить и другого брата. Алексей результативно отметился дважды - забитым голом и результативной передачей. Для атакующего защитника - лучший показатель.


Мейби ПЗ?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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