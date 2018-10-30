Герои из "Краснодара" и сумасшедший Сорокин. Сборная лучших игроков 12-го тура

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:17
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
Гендиректор "Рубина": мы подали апелляцию на решение о дисквалификации в еврокубках. Будем бороться до последнего
10:37
Сергей Кривохарченко: Показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию (2)
Сергей Кривохарченко: Показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию (2)
09:58
Последствия рассечения Сердара Азмуна после столкновения с Могилевцом на тренировке (фото) (2)
Последствия рассечения Сердара Азмуна после столкновения с Могилевцом на тренировке (фото) (2)
09:32
Егор Сорокин: выйти на 90-й минуте, забить первым касанием - такое случается один раз в карьере (1)
Егор Сорокин: выйти на 90-й минуте, забить первым касанием - такое случается один раз в карьере (1)
Вчера, 23:50
Денис Глушаков: верю в светлое будущее! (20)
Денис Глушаков: верю в светлое будущее! (20)
Вчера, 23:35
Валерий Рейнгольд: "Спартак" еще долго будет играть невнятно, нервозно и нестабильно (6)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" еще долго будет играть невнятно, нервозно и нестабильно (6)
Вчера, 23:25
Дмитрий Комбаров впервые за 3 года забил за "Спартак" (2)
Дмитрий Комбаров впервые за 3 года забил за "Спартак" (2)
Вчера, 23:03
Егор Сорокин - гений. Оценки матча "Рубин" - "Спартак" (4)
Егор Сорокин - гений. Оценки матча "Рубин" - "Спартак" (4)
Вчера, 22:53
Егор Сорокин забил гол спустя пять секунд после выхода на поле (5)
Егор Сорокин забил гол спустя пять секунд после выхода на поле (5)
Вчера, 22:51
Рауль Рианчо: думаю, что результат справедлив (5)
Рауль Рианчо: думаю, что результат справедлив (5)
Вчера, 22:24
"Рубин" спасся в игре со "Спартаком" - вышедший на 92-й минуте Сорокин забил первым касанием (96)
"Рубин" спасся в игре со "Спартаком" - вышедший на 92-й минуте Сорокин забил первым касанием (96)
Герои из "Краснодара" и сумасшедший Сорокин. Сборная лучших игроков 12-го тура
В центральной встрече тура "Краснодар" одержал волевую победу над московским ЦСКА на выезде: "быки" пропустили уже после перерыва, но в заключительной четверти матча сумели переломить ход игры. О главных героях из команды Галицкого, а также об участниках битвы "Рубин" - "Спартак" - в нашей традиционной рубрике.
Михаил Левашов, "Арсенал"
В течение большей части матча голкиперу туляков приходилось справляться с холодом и сонливостью, но никак не с опасными ударами от противников: "Оренбург" начал атаковать после перерыва. Несмотря на два пропущенных гола в игре, Левашов в самом конце спас свою команду от пропущенного гола после безобразного паса Беляева назад. Если бы не действия вратаря, команда Кононова наверняка бы осталась без очков.
Дмитрий Комбаров, "Спартак"
Если брать весь матч в целом, россиянин провел достаточно бледную игру. Только вот Дмитрий оказался единственным в составе москвичей, кто отметился результативно (так-то у "красно-белых" и моментов не было). Именно левый защитник "Спартака" заработал пенальти, а потом его же сам и реализовал.
Урош Спаич, "Краснодар"
Центральный защитник "быков" набил себе отличную статистику в игре против ЦСКА. Именно его действия не позволили москвичам укрепить свое преимущество. Вспомнить только подкат под Влашича, когда тот мог убегать один на один.
Егор Сорокин, "Рубин"
Тут без лишних комментариев: просто чудо этого тура. За пять проведенных на поле секунд забил гол и лишил "Спартак" победы.
Константин Рауш, "Динамо"
Не спешите обвинять нас в некомпетентности - мы помним, что Рауш играет на левом фланге. Но дело в том, что особых подвигов правые защитники в этом туре не совершили, а вот активность Рауша хотелось бы отметить. В плане атакующей деятельности он был самым интересным в составе "бело-голубых" и сумел создать несколько классных возможностей для партнеров.
Леандро Паредес, "Зенит"
Отметился победным мячом в совсем непростом матче для "Зенита", так еще и оказался лучшим в составе чисто с точки зрения игры. Много отрабатывал в обороне и продуктивно подключался к наступлениям питерцев - много и качественно обострял.
Алексей Миранчук, "Локомотив"
Миранчуки постепенно выходят из спячки. Пару туров назад мы отмечала Антона, который наконец-то прибавил в качестве, теперь есть повод похвалить и другого брата. Алексей результативно отметился дважды - забитым голом и результативной передачей. Для атакующего полузащитника - лучший показатель.
Виктор Классон, "Краснодар"
Автор победного гола и один из самых активных в составе "Краснодара". Действовал, агрессивно и уверенно на правом фланге, вчистую переигрывал Кирилла Набабкина. Еще в первом тайме несколько раз создавал неплохие условия для партнеров, но заканчивалось это ничем.
Ари, "Краснодар"
Видимо, сказывается "спартаковское" прошлое - Ари всегда особенно настроен в матчах против "армейцев". Так было, например, и год назад, когда русский бразилец выступал за "Локомотив". В прошедшей же игре Ари просто перевернул все с ног на голову - сначала сравнял счет, а потом отдал голевую на Классона.
Лука Джорджевич, "Арсенал"
Де-факто сделал голевую передачу на Мирзова, когда он забивал мяч (там не обошлось без рикошета от защитника, поэтому официально ГП засчитан не был), а уже после перерыва ударом скорпиона вновь вывел свою команду вперед. Этого не хватило для победы, но форварду претензий никаких предъявить не получится.
Эдер, "Локомотив"
Отметился теми же заслугами, что и Алексей Миранчук - гол и голевая передача. После дисквалификации португальский форвард вернулся в далеко не плохой форме.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: sportbox
lenta
Михаил Левашов, "Арсенал"
В течение большей части матча голкиперу туляков приходилось справляться с холодом и сонливостью, но никак не с опасными ударами от противников: "Оренбург" начал атаковать после перерыва. Несмотря на два пропущенных гола в игре, Левашов в самом конце спас свою команду от пропущенного гола после безобразного паса Беляева назад. Если бы не действия вратаря, команда Кононова наверняка бы осталась без очков.
Дмитрий Комбаров, "Спартак"
Если брать весь матч в целом, россиянин провел достаточно бледную игру. Только вот Дмитрий оказался единственным в составе москвичей, кто отметился результативно (так-то у "красно-белых" и моментов не было). Именно левый защитник "Спартака" заработал пенальти, а потом его же сам и реализовал.
Урош Спаич, "Краснодар"
Центральный защитник "быков" набил себе отличную статистику в игре против ЦСКА. Именно его действия не позволили москвичам укрепить свое преимущество. Вспомнить только подкат под Влашича, когда тот мог убегать один на один.
Егор Сорокин, "Рубин"
Тут без лишних комментариев: просто чудо этого тура. За пять проведенных на поле секунд забил гол и лишил "Спартак" победы.
Константин Рауш, "Динамо"
Не спешите обвинять нас в некомпетентности - мы помним, что Рауш играет на левом фланге. Но дело в том, что особых подвигов правые защитники в этом туре не совершили, а вот активность Рауша хотелось бы отметить. В плане атакующей деятельности он был самым интересным в составе "бело-голубых" и сумел создать несколько классных возможностей для партнеров.
Леандро Паредес, "Зенит"
Отметился победным мячом в совсем непростом матче для "Зенита", так еще и оказался лучшим в составе чисто с точки зрения игры. Много отрабатывал в обороне и продуктивно подключался к наступлениям питерцев - много и качественно обострял.
Алексей Миранчук, "Локомотив"
Миранчуки постепенно выходят из спячки. Пару туров назад мы отмечала Антона, который наконец-то прибавил в качестве, теперь есть повод похвалить и другого брата. Алексей результативно отметился дважды - забитым голом и результативной передачей. Для атакующего полузащитника - лучший показатель.
Виктор Классон, "Краснодар"
Автор победного гола и один из самых активных в составе "Краснодара". Действовал, агрессивно и уверенно на правом фланге, вчистую переигрывал Кирилла Набабкина. Еще в первом тайме несколько раз создавал неплохие условия для партнеров, но заканчивалось это ничем.
Ари, "Краснодар"
Видимо, сказывается "спартаковское" прошлое - Ари всегда особенно настроен в матчах против "армейцев". Так было, например, и год назад, когда русский бразилец выступал за "Локомотив". В прошедшей же игре Ари просто перевернул все с ног на голову - сначала сравнял счет, а потом отдал голевую на Классона.
Лука Джорджевич, "Арсенал"
Де-факто сделал голевую передачу на Мирзова, когда он забивал мяч (там не обошлось без рикошета от защитника, поэтому официально ГП засчитан не был), а уже после перерыва ударом скорпиона вновь вывел свою команду вперед. Этого не хватило для победы, но форварду претензий никаких предъявить не получится.
Эдер, "Локомотив"
Отметился теми же заслугами, что и Алексей Миранчук - гол и голевая передача. После дисквалификации португальский форвард вернулся в далеко не плохой форме.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: sportbox
lenta
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.