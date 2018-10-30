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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Упустившие победу "армейцы". Сборная неудачников 12-го тура
Игроки московского ЦСКА, которые стали причиной камбэка "Краснодара", удалившиеся в туре футболисты "Крыльев Советов" и "Ростова", а также другие лица нашего чемпионата, принесшие своим партнерам больше проблем и головной боли, чем помощи, - в еженедельной рубрике от Rusfootball.info
Евгений Фролов, "Оренбург"
Все-таки этот вратарь - уникальный. Евгений либо явит чудо, либо наоборот, грубо и глупо ошибется. На сей раз была очередь привоза. Абсолютно непонятная помарка с выносом: Фролов просто отдал передачу на Джорджевича, который находился в штрафной "Оренбурга". Как итог пропущенный гол, сломавший команде Федотова всю игру.
Дмитрий Скопинцев, "Ростов"
Левого защитника дончан в этом сезоне принято хвалить и возмущаться, почему же его не выпускают в молодежной сборной, но на этот раз Скопинцев свою команду подвел. Взял - и удалился совсем не в обязательной ситуации. "Ростов" все равно победил, но только благодаря везению: концовка для подопечных Карпина вышла очень тяжелой.
Кирилл Набабкин, ЦСКА
Один из главных старожилов "армейцев" не смог ничего противопоставить разбушевавшемуся Классону. И не только ему - именно после персональной ошибки россиянина Вандерсон прорвался по левому флангу и вошел в штрафную "красно-синих", после чего был забит мяч.
Агустин Рохель, "Крылья Советов"
Именно с ошибки этого защитника и началась единственная голевая атака питерцев. Но это все еще половина беды - помимо этого неуместного перфоманса, Рохель еще и оставил свою команду в меньшинстве. Момент откровенно спорный, только вот партнерам уругвайца от этого легче не было.
Никита Чернов, ЦСКА
Результативная ошибка в эпизоде со вторым мячом, потеря позиции в моменте с первым голом "Краснодара" и несколько моментов калибром мельче - неточности, помарки и незначительные позиционные просчеты. Чернов, безусловно, прибавляет, но делает это не слишком быстро.
Виталий Устинов, "Рубин"
Проводил очень неплохой и качественный матч, но совершил одну глупейшую ошибку, чем перечеркнул все, на что работал до этого момента. При подачи Комбарова с фланга растопырил руки и заработал пенальти в ворота своей команды. До этого - и после этого, кстати, тоже - моментов у "Спартак" не было. Один единственный организовал правый защитник казанцев.
Яка Бийол, ЦСКА
Абсолютно не попал в игру. Даже главный тренер признал, что замены не только не сработали, но усугубили ситуацию на поле. Но если Бийол просто не отметился ничем, то вот следующий наш герой действовал намного хуже.
Хетаг Хосонов, ЦСКА
Он не просто не смог прочувствовать ритм встречи, он прямо-таки испортил все, что до этого строили партнеры. Нелепая череда ошибок и потерь - единственное, что показал Хосонов. Это, конечно, удивительно: с той же "Ромой" Хетаг выглядел уда интереснее и целостнее.
Александр Ташаев, "Спартак"
Фолил в борьбе, отдавал неточные передачи и не слишком удачно вступал в отбор. Летнее приобретение "Спартака" все еще никаким образом себя не оправдывает, - Ташаев просто не выглядит готовым хоть в чем-то помочь своей команде.
Артём Галаджан, "Оренбург"
Молодой нападающий, который проводит этот сезон в "Оренбурге", получил время и возможность проявить себя. Последняя была действительно выдающейся: голкипер вроде как был отыгран, оставалось только и сделать что попасть в пустые ворота. Но Галаджан сыграл максимально неуверенно и дал возможнсть Левашову накрыть снаряд. Как итог - упущенный шанс победить на последних мгновениях матча.
Максим Канунников, "Крылья Советов"
Имел лучший момент в своей команде, но не воспользовался им, зарядив мячом в перекладину. Эпизод был по-настоящему эпичный, поэтому хотелось обязательно его отметить. Учитывая, что этот мяч Самара заслуживала: команда Божовича на поражение наверняка не наиграла.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: РИА Новости
Евгений Фролов, "Оренбург"
Все-таки этот вратарь - уникальный. Евгений либо явит чудо, либо наоборот, грубо и глупо ошибется. На сей раз была очередь привоза. Абсолютно непонятная помарка с выносом: Фролов просто отдал передачу на Джорджевича, который находился в штрафной "Оренбурга". Как итог пропущенный гол, сломавший команде Федотова всю игру.
Дмитрий Скопинцев, "Ростов"
Левого защитника дончан в этом сезоне принято хвалить и возмущаться, почему же его не выпускают в молодежной сборной, но на этот раз Скопинцев свою команду подвел. Взял - и удалился совсем не в обязательной ситуации. "Ростов" все равно победил, но только благодаря везению: концовка для подопечных Карпина вышла очень тяжелой.
Кирилл Набабкин, ЦСКА
Один из главных старожилов "армейцев" не смог ничего противопоставить разбушевавшемуся Классону. И не только ему - именно после персональной ошибки россиянина Вандерсон прорвался по левому флангу и вошел в штрафную "красно-синих", после чего был забит мяч.
Агустин Рохель, "Крылья Советов"
Именно с ошибки этого защитника и началась единственная голевая атака питерцев. Но это все еще половина беды - помимо этого неуместного перфоманса, Рохель еще и оставил свою команду в меньшинстве. Момент откровенно спорный, только вот партнерам уругвайца от этого легче не было.
Никита Чернов, ЦСКА
Результативная ошибка в эпизоде со вторым мячом, потеря позиции в моменте с первым голом "Краснодара" и несколько моментов калибром мельче - неточности, помарки и незначительные позиционные просчеты. Чернов, безусловно, прибавляет, но делает это не слишком быстро.
Виталий Устинов, "Рубин"
Проводил очень неплохой и качественный матч, но совершил одну глупейшую ошибку, чем перечеркнул все, на что работал до этого момента. При подачи Комбарова с фланга растопырил руки и заработал пенальти в ворота своей команды. До этого - и после этого, кстати, тоже - моментов у "Спартак" не было. Один единственный организовал правый защитник казанцев.
Яка Бийол, ЦСКА
Абсолютно не попал в игру. Даже главный тренер признал, что замены не только не сработали, но усугубили ситуацию на поле. Но если Бийол просто не отметился ничем, то вот следующий наш герой действовал намного хуже.
Хетаг Хосонов, ЦСКА
Он не просто не смог прочувствовать ритм встречи, он прямо-таки испортил все, что до этого строили партнеры. Нелепая череда ошибок и потерь - единственное, что показал Хосонов. Это, конечно, удивительно: с той же "Ромой" Хетаг выглядел уда интереснее и целостнее.
Александр Ташаев, "Спартак"
Фолил в борьбе, отдавал неточные передачи и не слишком удачно вступал в отбор. Летнее приобретение "Спартака" все еще никаким образом себя не оправдывает, - Ташаев просто не выглядит готовым хоть в чем-то помочь своей команде.
Артём Галаджан, "Оренбург"
Молодой нападающий, который проводит этот сезон в "Оренбурге", получил время и возможность проявить себя. Последняя была действительно выдающейся: голкипер вроде как был отыгран, оставалось только и сделать что попасть в пустые ворота. Но Галаджан сыграл максимально неуверенно и дал возможнсть Левашову накрыть снаряд. Как итог - упущенный шанс победить на последних мгновениях матча.
Максим Канунников, "Крылья Советов"
Имел лучший момент в своей команде, но не воспользовался им, зарядив мячом в перекладину. Эпизод был по-настоящему эпичный, поэтому хотелось обязательно его отметить. Учитывая, что этот мяч Самара заслуживала: команда Божовича на поражение наверняка не наиграла.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: РИА Новости
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