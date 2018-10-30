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Олег Кононов прилетел с "Арсеналом" в Грозный

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов прибыл вместе с командой в Грозный на гостевой матч 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Ахматом".

Видео появилось в сториз официального Инстаграма оружейников. Игра состоится в среду, 31 октября.

Ранее сообщалось, что специалист остается фаворитом на пост главного тренера "Спартака". Красно-белые согласовали эту кандидатуру внутри клуба, договорились с Кононовым о контракте, который составил тренировочный план московской команды уже на эту неделю и сформировал свой штаб. Окончательное решение будет принято после того, как владелец клуба Леонид Федун вернется с каникул из-за рубежа.

"Спорт-Экспресс".
Теги: Кононов Арсенал
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