Глушаков, Кутепов и Ребров получили удостоверения мастеров спорта за чемпионство-2017

Футболисты "Спартака Артем Ребров, Илья Кутепов и Денис Глушаков получили удостоверения мастеров спорта России.Вручение документов состоялось вчера на базе в Тарасовке и было приурочено к победе "Спартака" в чемпионате России в сезоне-2016/17.Напомним, Кутепову летом было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России" за выход в составе сборной в ? финала ЧМ-2018.