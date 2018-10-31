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Глушаков, Кутепов и Ребров получили удостоверения мастеров спорта за чемпионство-2017

Футболисты "Спартака Артем Ребров, Илья Кутепов и Денис Глушаков получили удостоверения мастеров спорта России.

Вручение документов состоялось вчера на базе в Тарасовке и было приурочено к победе "Спартака" в чемпионате России в сезоне-2016/17.

Напомним, Кутепову летом было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России" за выход в составе сборной в ? финала ЧМ-2018.

Р-Спорт
Теги: Спартак Глушаков Кутепов Ребров
Сегодня, 08:55
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#10  yuri  спб (Сегодня, 09:56)
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online

Цитата: dimon_1973
А куда у кота уплыли паровозы? Я из любопытства...а также в целях повышения образованности...

Уплыли быстро вдаль , сэр. Но главное по кругу . Земля то круглая)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  СМЭУ  СССР (Сегодня, 09:55)
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Болеет за:
«Сибирь»
Присвоили видимо давно. Игроки из-за празднований чемпионства вовремя их не получили. Отмечали обильно самогоном миллеровским, потом и сами признавались ..Просто корочки где-то валялись, попались кому- то на глаза. Вот и решили торжественно вручить на базе. У нас на работе год назад так грамоту товарищу от губернатора бывшего вручали.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#8  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 09:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кутепова разжаловали :)))) Таким манером скоро разряд дадут за юношеский турнир какой-нибудь :)))

Цитата: yuri
плывут пароходы , паровозы

А куда у кота уплыли паровозы? Я из любопытства...а также в целях повышения образованности...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 09:49)
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online

Орденоносцы , значконосители , мастера - кавалькада шла по кругу маршем. Жизнь удалась, уважаемые в своих кругах челы. Летят самолеты, плывут пароходы , паровозы . Привет Кибальчишу. Цирк не думал сдаваться , кот уныло смотрел и курил.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:48)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Лучшие представители Спартака !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#5  Realist2000   (Сегодня, 09:44)
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Крылатая фраза Лаврова сейчас очень уж к месту будет - ДЕБИЛЫ,.ЛЯДЬ!!!!!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  Батька   (Сегодня, 09:40)
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online

а через год за победу в дубле Спартака 2014 года ... КМС присвоят )))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 09:30)
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
маразм. присваивать звание Мастера Спорта после ЗМС - на это только в России могут сподобиться. У них мозги то есть?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 09:28)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
они вообще что ли Ёбy дались?! Кутепов уже ЗМС!!! какие нах удочка МС ему?!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 09:00)
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  •  (1)

можно заканчивать карьеру, пенсия будет


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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