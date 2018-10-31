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Источник: одна из главных причин увольнения Карреры - тесная связь с агентами

Руководство "Спартака" приняло решение уволить Массимо Карреру не только из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне.

Как утверждает источник, причина кроется в высоких выплатах футбольным агентам при совершении трансферов.

Выплаты другим клубам в качестве компенсаций за приобретённых игроков с тех пор, как у руля "Спартака" встал Каррера, превысили 30 млн евро. Это касается Педро Роши, Александра Самедова, Георгия Тигиева, Луиса Адриано, Марко Петковича и Романа Ерёменко. Сумма выплаченных вознаграждений составила более 100% от количества потраченных на покупку игроков денег.

Советский спорт
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 12:12
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25
(6)
#25  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 13:24)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну как же тупо.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#24  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 13:23)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
чепуха...
он тренер и наверное смотрел новых игроков...и спрашивал, а отвечали наши агенты...
вот и связь))) общался типа тесно)))
Глушак и Ещенко настучали...нверное
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
#23  Босх  Россия (Сегодня, 13:20)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Пищевиком ты был...Пишевиком и остался..!
Сионистский клуб нашел очередного Козла Отпущения!
Бугагагага....


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#22  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:20)
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online

Херня какая- то . Просто Федун и Ко решили измазать Кареру на последок, Ну как обычно- плюнуть в спину.

Карера чт- сам назначает выплаты агентам, сам решает, кого купить и сколько агенту выплатить? Даже не смешно.

Карера может сказать- мне этот игрок нужен или нет. А за сколько его покупать и сколько выплачивать агенту- тут уж Карера точно не при делах.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#21  Roganov   (Сегодня, 13:17)
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online

Главный тренер уж точно не начисляет комиссионные и уж точно не выплачивает. Не понимаю, как можно такой бред публиковать?! Это ж надо себя и своё издание не уважать... И ведь находятся кретины даже среди ветеранов Спартака, которые верят коту помоешному по кличке Лю.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#20  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:15)
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online
Болеет за:
«Спартак»
я не поклонник Карреры, но это смахивает на бред сивой кобылы. Федун, ты этой блевотиной собираешься прикрыть свою полную нулевость?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#19  iDEAD  Череповец (Сегодня, 13:13)
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online

Самое смешное что это почти у всех клубов такая история . У кого то больше у кого то меньше отваливают . В хоккее также , даже еще хуже .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#18  Sergeevich   (Сегодня, 13:08)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
Цитата: Серж1
а я думаю чего бензин дорожает open_mouth лукойл рулит

Не заправляйся на Лукойле,в чем проблемы ? А попробуй не заплати за газ и что будет?

И что будет?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#17  Rasmuz   (Сегодня, 13:04)
  • +2
  •  (4)

Тут явно не только у Карреры был интерес.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#16  anonymous   (Сегодня, 13:01)
  • +1
  •  (1)

Фратрия вписалась за Карреру, теперь вбросы идут какой он на самом деле "плохой" был, мда уж
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#15  Romella  Красноярск (Сегодня, 13:00)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
только сейчас смотрел игры при Массимо..
Каррера-мой кумир!
но..на Глушакова зря гоните..посмотрите..
наверху просто не дают развиваться..
Спартак в пердив,чтобы хохловская монда нас покинул..за год клуб убить только ***ас федун может..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#14  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:51)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
laughing Ай да Каррера! Точно главбухом подрабатывал. Премии не выдавал, заоблачные отступные агентам выплачивал. Самое смешное, что это якобы всплыло через 2 года, а точнее все известно стало именно после увольнения))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#13  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 12:51)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Спартаковская пиар служба пытается прикрыть зад.
Т.е. они об этом только сейчас узнали? Или до этого считали, что такие выплаты агентам нормальные, а как игроки стали халявить, то внезапно поняли, что переплатили?
Ну и что за профи в Спартаке, если подписывают игроков, агентские за которые больше суммы трансфера? Или у нас как в Китае?
В общем бред.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#12  Makc33   (Сегодня, 12:48)
  • 0
  •  (4)

Цитата: ieskela123
Уже не знают как еще Карреру обосрать и свою жопу очистить перед болельщиками. удоты

Да сейчас начнутся заказухи. Ветеранов подключат В итоге Каррера окажется вором,по утрам писдилГлушакова развлечения ради и ел нворожденных младенцев.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#11  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 12:46)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Уже не знают как еще Карреру обосрать и свою жопу очистить перед болельщиками. удоты


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#10  Makc33   (Сегодня, 12:45)
  • -5
  •  (7)

Цитата: Серж1
а я думаю чего бензин дорожает open_mouth лукойл рулит

Не заправляйся на Лукойле,в чем проблемы ? А попробуй не заплати за газ и что будет? Разницу чуешь? Вся страна платит .Не неси чушь
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#9  Schweinsteiger   (Сегодня, 12:41)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а я то думал измайлов рулит трансферами))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#8  Брюзга  Рязань (Сегодня, 12:41)
  • +1
  •  (3)

Больше половины накер не нужны. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#7  trent   (Сегодня, 12:40)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ну вот и заказное говнище всплыло...
бредятина полнейшая...


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#6  iDEAD  Череповец (Сегодня, 12:38)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: ajax101
Так Петкович бесплатно пришёл... что за пи...жёшь?

а типа агенту не платят за переход ? ))) Типа когда игрок контракт подписывает , чаще всего там отдельная строка на счёт этого
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#5  ajax101  Москва (Сегодня, 12:27)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так Петкович бесплатно пришёл... что за пи...жёшь?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#4  GS  Москва (Сегодня, 12:26)
  • +3
  •  (9)

Здаетца мине, финансовые бумаги при переходах подписывает не ГТ.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  Серж1  Питер (Сегодня, 12:26)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
а я думаю чего бензин дорожает open_mouth лукойл рулит
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#2  iDEAD  Череповец (Сегодня, 12:21)
  • 0
  •  (2)
online

лол кек
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  Сергей Т   (Сегодня, 12:15)
  • +6
  •  (8)

Шта?
Регистрация: 5.05.2018 [жалоба]
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