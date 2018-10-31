Источник: одна из главных причин увольнения Карреры - тесная связь с агентами

Руководство "Спартака" приняло решение уволить Массимо Карреру не только из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне.Как утверждает источник, причина кроется в высоких выплатах футбольным агентам при совершении трансферов.Выплаты другим клубам в качестве компенсаций за приобретённых игроков с тех пор, как у руля "Спартака" встал Каррера, превысили 30 млн евро. Это касается Педро Роши, Александра Самедова, Георгия Тигиева, Луиса Адриано, Марко Петковича и Романа Ерёменко. Сумма выплаченных вознаграждений составила более 100% от количества потраченных на покупку игроков денег.