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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вячеслав Колосков: увеличение количества команд на чемпионате мира в Катаре - это полнейший абсурд
12:56
Тимощук: Кокорин после возвращения в строй был в отличной форме, очень жаль, что все так вышло
Тимощук: Кокорин после возвращения в строй был в отличной форме, очень жаль, что все так вышло
12:47
Болельщики "Рубина" признали Егора Сорокина лучшим игроком в матче со "Спартаком" - он провел на поле 3 минуты
Болельщики "Рубина" признали Егора Сорокина лучшим игроком в матче со "Спартаком" - он провел на поле 3 минуты
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09:35
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09:25
Источник: "Спартак" должен будет заплатить "Арсеналу" 500 тыс. евро за разрыв контракта с Кононовым (16)
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09:12
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07:06
"Зенит" в гостях у "Ростова", "Локомотив" опять играет с "Енисеем". Превью 1/8 кубка России (2)
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"Те же ворота, та же минута, тот же соперник". В ПФЛ футболист забил абсолютно одинаковые голы с разницей в 7 лет (7)
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Полузащитник донецкого "Олимпика": не могу сказать, что Россия – агрессор. Свечку не держал (18)
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Даже игроки говорят, что «Зенит» плох. О спаде команды Семака (13)
Евгений Бушманов: хочу как можно скорее вернуться к работе
Экс-главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал о своем будущем.
"Я открыт для всех предложений, но пока конкретных вариантов нет. Надеюсь, пауза не затянется. Хочу как можно быстрее вернуться к работе", – сказал Бушманов.
"СЭ"
"Я открыт для всех предложений, но пока конкретных вариантов нет. Надеюсь, пауза не затянется. Хочу как можно быстрее вернуться к работе", – сказал Бушманов.
"СЭ"
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