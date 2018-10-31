Евгений Бушманов: хочу как можно скорее вернуться к работе

Экс-главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал о своем будущем."Я открыт для всех предложений, но пока конкретных вариантов нет. Надеюсь, пауза не затянется. Хочу как можно быстрее вернуться к работе", – сказал Бушманов.