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Евгений Бушманов: хочу как можно скорее вернуться к работе

Экс-главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал о своем будущем.

"Я открыт для всех предложений, но пока конкретных вариантов нет. Надеюсь, пауза не затянется. Хочу как можно быстрее вернуться к работе", – сказал Бушманов.

"СЭ"
Теги: Бушманов
Сегодня, 12:34
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#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:01)
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Болеет за:
«Ростов»
Может быть ЕГО в Спартак? ШУТКА!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:55)
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online
Болеет за:
«Зенит»
"Я открыт для всех предложений, но пока конкретных вариантов нет. Надеюсь, пауза не затянется. Хочу как можно быстрее вернуться к работе", – сказал Бушманов.

Тренеру, который не добивается необходимого результата, будет крайне сложно найти работу. И это справедливо. А Бушманов с молодежной сборной России "обделался" по полной и лишил страну участия в ЕВРО-19. При том, что набор исполнителей у него был в наличии. Надо было тренировать команду, а не заниматься интригами и "волюнтаризмом" (шутка).
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
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