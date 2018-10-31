Михаил Игнатов: я только начинаю свой путь, так что мой девиз - работать, работать, работать

18-летний хавбек "Спартака" Михаил Игнатов признался, что пока полностью не ощущает готовность играть в основном составе красно-белых."Я вообще в жизни очень скромный А сейчас, когда попал в основу "Спартака", пытаюсь вести себя тише вдвойне, быть незаметным. Ведь только начинаю свой путь. Это не так легко.Пока еще не ощущаю на сто процентов, что готов играть в главной команде. Так что мой девиз — работать, работать и работать", - сказал Игнатов.