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Михаил Игнатов: я только начинаю свой путь, так что мой девиз - работать, работать, работать

18-летний хавбек "Спартака" Михаил Игнатов признался, что пока полностью не ощущает готовность играть в основном составе красно-белых.

"Я вообще в жизни очень скромный А сейчас, когда попал в основу "Спартака", пытаюсь вести себя тише вдвойне, быть незаметным. Ведь только начинаю свой путь. Это не так легко.

Пока еще не ощущаю на сто процентов, что готов играть в главной команде. Так что мой девиз — работать, работать и работать", - сказал Игнатов.

Официальный сайт "Спартака"
Теги: Спартак Игнатов
Сегодня, 13:33
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6
(5)
#6  safonas   (Сегодня, 15:58)
  • 0
  •  (0)
online

все правильно говорит, удачи ему!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#5  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 14:49)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Мяч стал держать лучше, играть стал увереннее, надо признать! Но с передачами беда... Волнуется может пока, получается то слабо, то сильно!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#4  GS  Москва (Сегодня, 14:35)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Apant1
Понравился игрок

Мне он понравился еще в первом выходе в Спартаке-2, хорошо мяч держал. В ПЛ и ЛЕ ему конечно труднее, более квалифицированное противодействие, но авось привыкнет и потянет.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  Angelsh   (Сегодня, 14:11)
  • +4
  •  (4)
online

Молодец, парень. Упорный труд даст результат. Удачи.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#2  Apant1   (Сегодня, 13:56)
  • +7
  •  (11)

Понравился игрок, смотрел и думал, вот так и должен уметь играть человек, который этому учился, на основное поголовье смотришь и думаешь как они попали в футбол? А этот обыгрывает не ради обыгрыша, а ради выхода на нужную позицию и главное у него это получается, для нашего футбола, это очень большая редкость, молодец
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#1  Rasmuz   (Сегодня, 13:53)
  • +3
  •  (7)

Правильный настрой, Михаил!
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
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