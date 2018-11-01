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Сергей Андреев: Карпин сказал, что спокойно относится к разговорам о переговорах со "Спартаком"

Бывший главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев прокомментировал информацию о возможном назначении Валерия Карпина в "Спартак".

"Во все эти разговоры не верю. Даже в существование переговоров. Когда Карпина отчисляли из "Спартака", от руководства звучали удивительные слова. Называли его сбитым лётчиком. Про такого человека, такую величину в футболе так говорить нельзя.

Встретил Валерия Георгиевича на базе, он сказал, что спокойно к этим разговорам относится", — приводит слова Андреева "Спорт день за днем".
Теги: Спартак Карпин Андреев Ростов
Сегодня, 08:44
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#1  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 08:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какая уж величина он?Загнул Андреев,не подумавши.........
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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