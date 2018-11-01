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Кокорин и Мамаев отбывают наказание в двухместных камерах ради своей безопасности

Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников объяснил, почему Александр Кокорин и Павел Мамаев содержаться в двухместных камерах в СИЗО, хотя в корпусе, где содержатся спортсмены, в основном четырехместные камеры.

"Камеры в том корпусе, в котором сидят футболисты, в большинстве своем четырехместные. Там совсем немного двухместных камер, только в их ряду. В остальных сидят по четыре человека, в других корпусах вообще больше людей — и по 20, и по 30 человек. Но там чаще сидят ранее судимые граждане по тяжким статьям.

Подозреваемых по громким преступлениям стараются держать под наблюдением, чтобы было как можно меньше рисков. Это делается для их бесзопасности, ведь в больших камерах с ними может произойти все что угодно. Там разный народ, если случится какое-то происшествие, то все приведет к плачевным последствиям", - приводит слова Мельникова "Чемпионат".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:45
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(1)
#6  pisto   (Сегодня, 13:22)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Т.е. тем кто сидят не по громким делам не жалко не нужна безопасность?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#5  Миша Кравцов   (Сегодня, 13:10)
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online

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 13:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
50 тыщ в месяц стоит проживание в такой камере (минимум). )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 12:29)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: cska1971
Они уже отбывают наказание? )))))))


Как бы да, сэр. Бутырка видите ли курорт, там макароны дают. Год за полтора так то.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 12:19)
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Они уже отбывают наказание? )))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  ajax101  Москва (Сегодня, 12:17)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Надо же их до суда дотянуть не искалеченными физически и психически... да и просто живыми в конце концов.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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