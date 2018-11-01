"Крылья Советов" - "Краснодар": стартовые составы

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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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15:43
Директор "Енисея": мы очень недовольны нынешним результатом команды, но остается только работать
Директор "Енисея": мы очень недовольны нынешним результатом команды, но остается только работать
15:14
Экс-форвард "Анжи" дисквалифицирован за неуважение к гимну Китая - во время исполнения гимна он смотрел себе под ноги (4)
Экс-форвард "Анжи" дисквалифицирован за неуважение к гимну Китая - во время исполнения гимна он смотрел себе под ноги (4)
14:34
Помощник Карреры: в "Спартаке" отсутствует взаимодействие между командой и клубным начальством (15)
Помощник Карреры: в "Спартаке" отсутствует взаимодействие между командой и клубным начальством (15)
14:19
Вице-президент РФС: вообще нет сомнений в том, что Петербург победит в борьбе за финал ЛЧ-2021
Вице-президент РФС: вообще нет сомнений в том, что Петербург победит в борьбе за финал ЛЧ-2021
12:49
"Сейчас чувствую себя придурком" - Акинфеев рассказал о словах сказанных Веллитону после травмы (20)
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Шалимов: болельщики очень несправедливы к Леониду Федуну - он подобрал клуб в период развала (22)
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11:21
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"Уникальный шанс увидеть гения вживую!" - как "Ростов" продает билеты на матч с "Зенитом" (фото) (10)
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Игорь Шалимов: Кононов - не тот, что был в "Краснодаре". Атакующего футбола от него я не вижу (12)
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Сергей Андреев: Карпин сказал, что спокойно относится к разговорам о переговорах со "Спартаком" (4)
Сергей Андреев: Карпин сказал, что спокойно относится к разговорам о переговорах со "Спартаком" (4)
08:29
Орлов: Кононова могут быстро уволить из "Спартака" - никто не даст российскому специалисту карт-бланш (7)
Орлов: Кононова могут быстро уволить из "Спартака" - никто не даст российскому специалисту карт-бланш (7)
"Крылья Советов" - "Краснодар": стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Краснодара" на матч 1/8 финала Кубка России.
"Крылья Советов": Рыжиков – Денисов, Тигиев, Самарджич, Рохель – Башкиров, Мияйлович, Антон – Яковлев, Канунников, Соболев.
"Краснодар": Сафонов – Шишкин, Марков, Рамирес, Спаич, Фьолусон – Стоцкий, Каборе, Уткин, Вандерсон Масиэл – Игнатьев.
"Крылья Советов": Рыжиков – Денисов, Тигиев, Самарджич, Рохель – Башкиров, Мияйлович, Антон – Яковлев, Канунников, Соболев.
"Краснодар": Сафонов – Шишкин, Марков, Рамирес, Спаич, Фьолусон – Стоцкий, Каборе, Уткин, Вандерсон Масиэл – Игнатьев.
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