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"Крылья Советов" - "Краснодар": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Краснодара" на матч 1/8 финала Кубка России.

"Крылья Советов": Рыжиков – Денисов, Тигиев, Самарджич, Рохель – Башкиров, Мияйлович, Антон – Яковлев, Канунников, Соболев.

"Краснодар": Сафонов – Шишкин, Марков, Рамирес, Спаич, Фьолусон – Стоцкий, Каборе, Уткин, Вандерсон Масиэл – Игнатьев.
Теги: Краснодар Крылья Советов
Сегодня, 17:03
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#2  следующий   (Сегодня, 17:54)
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online
Болеет за:
«Челси»
Ясно, Краснодар метит в ЛЧ и на кубок .......
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#1  imaginary   (Сегодня, 17:38)
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Болеет за:
«Краснодар»
дебют Уткина за основу! ура!
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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