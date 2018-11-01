Болельщики "Спартака" проигнорировали приезд команды на матч с "Анжи"

Болельщики "Спартака", которые перед любым матчем в большом количестве встречают автобус команды, перед кубковым матчем с "Анжи" проигнорировали приезд красно-белых на игру. Автобус встретили меньше пяти фанатов, которые не стали никак приветствовать футболистов.Матч 1/8 финала Олимп-Кубка России между "Анжи" и "Спартаком" состоится сегодня на "Открытие Арене". Игра начнется в 20.00.