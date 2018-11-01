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Болельщики "Спартака" проигнорировали приезд команды на матч с "Анжи"

Болельщики "Спартака", которые перед любым матчем в большом количестве встречают автобус команды, перед кубковым матчем с "Анжи" проигнорировали приезд красно-белых на игру. Автобус встретили меньше пяти фанатов, которые не стали никак приветствовать футболистов.

Матч 1/8 финала Олимп-Кубка России между "Анжи" и "Спартаком" состоится сегодня на "Открытие Арене". Игра начнется в 20.00.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 19:01
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(2)
#4  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 19:56)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ramzes,
не надо ругаться,дорогие болельщики великого клупа,будьте толерантны по отношению друг к другу...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#3  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 19:24)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Барселона»
Спартак-навсегда,
Слышь, ты заепал лизать "ромашке". Ты правда слепой и не видишь, что им совершенно по*уй и на тебя, и на Спартак, и на всех болельщиков ?? Самое главное для них - это нули в контрактах. И ладно бы, если бы они заслуживали это своей игрой. Так нет, они *уй клали на все это, походят 90 минут пешком на домашней арене перед полными трибунами СВОИХ болельщиков и все. А если тренер их начинает напрягать - они его сразу сливают. Ни стыда, ни совести, ни уважения.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#2  Batman   (Сегодня, 19:09)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Автобус встретили меньше пяти фанатов

Это сколько: один, два, три или четыре? smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 19:04)
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да какие из них болельщики? Так, тела беззвучные... И слышать о таких неинтересно. Удаляйте.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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