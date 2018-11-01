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Виктор Классон: Единственной проблемой сегодня была погода - в Самаре очень холодно

После победы над "Крыльями Советов" в 1/8 финала кубка России на вопросы корреспондента Rusfootball.info Ивана Долинина ответил полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.

- Сегодня была очень непростая игра для вашей команды, но вам все-таки удалось выиграть. Какие эмоции вы сейчас испытываете?

- Да, это была сложная игра для нас. В Самаре очень холодно, что осложняло выполнение задачи. Я счастлив, что нам удалось перевернуть игру и добиться победы.

- Вы вышли на замену. С учетом характера матча и погодных условий насколько сложно вам дался выход на замену?

- Мы знали, как нам надо играть. Я хорошо вписан в систему игры "Краснодара", поэтому никаких проблем не возникает. Единственной сложностью сегодня была погода.

- У "Краснодара" плотный график. В такой ситуации победы действительно позволяют справиться с усталостью, перекрывая ее положительными эмоциями?

- Да, конечно, когда мы побеждаем, нам легче найти энергию для новых матчей. У нас была серия из трех поражений подряд не так давно, но сейчас мы вернулись на победный путь, начали более приятную серию. Надеюсь, мы сможем продлить ее в предстоящей в воскресенье игре с "Ростовом".

- Кстати о "Ростове". Он сейчас обыграл "Зенит" и будет вашим соперником в 1/4 финала кубка. Как вы оцените свои перспективы?

- Нам в любом случае придется непросто - не важно, кто был бы нашим соперником. "Ростов" тоже хорошая команда. Как я уже сказал, мы будем играть с ними в воскресенье в рамках чемпионата. Там и познакомимся с ними поближе.

Мы благодарим за помощь в переводе сотрудницу пресс-службы "Крыльев Советов" Анну Шаймарданову

Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Краснодар Классон
Сегодня, 22:39
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