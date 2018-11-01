Виктор Классон: Единственной проблемой сегодня была погода - в Самаре очень холодно

После победы над "Крыльями Советов" в 1/8 финала кубка России на вопросы корреспондентаИвана Долинина ответил полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.- Да, это была сложная игра для нас. В Самаре очень холодно, что осложняло выполнение задачи. Я счастлив, что нам удалось перевернуть игру и добиться победы.- Мы знали, как нам надо играть. Я хорошо вписан в систему игры "Краснодара", поэтому никаких проблем не возникает. Единственной сложностью сегодня была погода.- Да, конечно, когда мы побеждаем, нам легче найти энергию для новых матчей. У нас была серия из трех поражений подряд не так давно, но сейчас мы вернулись на победный путь, начали более приятную серию. Надеюсь, мы сможем продлить ее в предстоящей в воскресенье игре с "Ростовом".- Нам в любом случае придется непросто - не важно, кто был бы нашим соперником. "Ростов" тоже хорошая команда. Как я уже сказал, мы будем играть с ними в воскресенье в рамках чемпионата. Там и познакомимся с ними поближе.