Денис Глушаков: рад вернуться в команду. Идем дальше

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков оставил запись в своем инстаграме после победы над "Анжи" (1:0).Глушаков вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой, а по ходу игры регулярно подвергался свисту болельщиков."Рад вернуться в команду! Всех с победой! Идем дальше", – написал Глушаков.