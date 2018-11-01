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Денис Глушаков: рад вернуться в команду. Идем дальше

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков оставил запись в своем инстаграме после победы над "Анжи" (1:0).

Глушаков вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой, а по ходу игры регулярно подвергался свисту болельщиков.

"Рад вернуться в команду! Всех с победой! Идем дальше", – написал Глушаков.

Теги: Глушаков
Сегодня, 00:38
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4
(1)
#4  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 01:23)
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Давай, держись, время непростое! Побед тебе и команде!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 01:07)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
с этим кривозубым далеко не уйдешь!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 00:47)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Да вернётся борщ и самогон!

Не о том думаешь Сашка,думай о том как бы тебя тётка не фаланула с твоими частыми визитами))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 00:45)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Да вернётся борщ и самогон! smile

Специалист по питанию Сара Фабрис прекратила работать в "Спартаке" сразу после увольнения главного тренера Массимо Карреры. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.

"Сара Фабрис больше не работает в "Спартаке". Она ушла вместе с Массимо Каррерой. Ее приглашение было его инициативой", — сказал Вартапетов.

Фабрис пришла в "Спартак" в феврале 2017-го и ровно через год была уволена. В августе 2018-го стало известно, что диетолог-нутриционист вернулась на работу в московском клубе.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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