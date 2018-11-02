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Евгений Кафельников о Рианчо: как можно себя так вести?

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников не считает исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Рауля Рианчо правильным человеком для этой должности.

"У меня много информации по поводу Рауля Рианчо. Он не очень правильный и корректный человек.

Это даже видно сейчас по его эмоциям у бровки. Вот как можно так себя вести? Мне непонятно, как такой персонаж может руководить командой", - заявил Кафельников.

"СЭ"
Теги: Спартак Кафельников Рианчо
Сегодня, 12:36
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(2)
#3  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 13:28)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
В своем глазу бревна не видит...


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#2  guns111  Выборг (Сегодня, 13:03)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кафель
Он не очень правильный и корректный человек.

Чья бы корова мычала


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Краснощекий ковбой и Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#1  Урал  Магадан (Сегодня, 12:45)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
назначьте Кафельникова вместе с дочуркой...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
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