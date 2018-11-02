Евгений Кафельников о Рианчо: как можно себя так вести?

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников не считает исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Рауля Рианчо правильным человеком для этой должности."У меня много информации по поводу Рауля Рианчо. Он не очень правильный и корректный человек.Это даже видно сейчас по его эмоциям у бровки. Вот как можно так себя вести? Мне непонятно, как такой персонаж может руководить командой", - заявил Кафельников.