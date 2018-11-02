10 лет назад "Рубин" впервые стал "золотым". Где сейчас чемпионы России - 2008?

Фото: РИА Новости

Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"

Фото: пресс-служба «Рубина»

Фото: Getty Images

Фото: пресс-служба «Рубина»

Фото: официальный сайт ФК "Паниониос"

Фото: instagram Лаши Салуквадзе

Фото: Futbolingo.com

Фото: официальный сайт ФК "Звезда"

Фото: Davor Puklavec/nk-zagreb

Фото: Twitter ФК "Рубин"

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

В рядах футбольного клуба "Химки" еще один звездный новичок ? pic.twitter.com/z6VUbSN41X — ФК Химки (@fc_khimki) September 14, 2018

Фото: официальный сайт ФК "Химки"

Фото: «БИЗНЕС Online»

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Фото: futbolarena.com

Фото: РИА Новости

Фото: MOZZART Sport

Фото: официальный сайт ФК "Ростов"

Фото: telegraf.com.ua

Фото: пресс-служба «Рубина»

2 ноября 2008 года футболисты казанского «Рубина» подарили себе и всему городу праздник. Команда из столицы Татарстана впервые в своей истории стала чемпионом России по футболу. Судьбы футболистов «золотого» состава казанского клуба сложились по-разному: многие стали тренерами, а кое-кто даже руководит федерацией футбола страны.- о победителях чемпионата России по футболу 2008 года.основной голкипер «Рубина». Казанский клуб приобрел Рыжикова перед началом того сезона. Вратарь, который за последние пять лет до этого провел всего 10 матчей в Премьер-лиге, стал сначала лидером в Казани, а потом одним из лучших в стране.37-летний голкипер после 10 лет в составе казанской команды, с которой он не очень хорошо расстался, решил переехать в Самару и теперь является игроком «Крыльев». В новом сезоне отыграл 7 матчей, дважды даже выходя на поле с капитанской повязкой. Перед стартом нового сезона появлялись слухи о переходе в «Витесс» Слуцкого, но не срослось.запасной вратарь, сыграл 6 матчей, в которых пропустил 7 мячей. Сергей считался основным конкурентом Рыжикова, но в июльском матче против «Крыльев Советов» получил травму, после чего на поле в 2008 году не выходил.тренер вратарей в «Рубине». После скамейки запасных в Казани, пару сезонов отыграл в «Химках», но уже в 2012 году завершил карьеру и перешел на тренерскую должность.основной защитник. 22-летний латераль перешел в «Рубин» за 3,6 млн евро, подписав с клубом пятилетний контракт. В первом чемпионском сезоне отыграл 27 матчей, забив один гол.защитник итальянского «Торино». Ансальди попрощался с «Рубином» в 2015. Тогда казанские болельщики устроили защитнику теплые проводы, даже несмотря на переход аргентинца в стан соперника по чемпионату. «Зенит» тогда скупал всю Казань, Кристиан – не исключение. В настоящее время принадлежит миланскому «Интеру», но с 2017 года играет в аренде за «Торино».основной защитник, 26 матчей и 1 гол в ворота «Локомотива». Зимой 2008 года в статусе свободного агента перешел из ярославского «Шинника». На тот момент 32-летний футболист, возможно, уже не думал о серьёзных достижениях в карьере, но дальше Шаронова ждало два чемпионства, а также победа над «Барсой» на «Камп Ноу».старший тренер молодежки «Рубина». Карьера Шаронова в Казани взлетела так, что защитник даже поехал на Евро-2012 в составе национальной команды. После завершения карьеры игрока работал в системе клуба: курировал подготовку молодых футболистов, был тренером в Академии «Рубина». С сентября 2017 года - старший тренер молодежной команды.основной защитник. Давид Квирквелия (не путать с нынешним защитником «Локомотива» Соломоном) в 2008 году провел 24 матча и отметился тремя голами. Два года в составе казанской команды стали лучшими для него, после чего случился спад и игрок отправился по арендам.в 38 лет доигрывает на родине в Грузии, выступая за местный «Рустави».крайний защитник, 15 матчей. Один из немногих, кто выступал в «Рубине» ещё до 2008 года. В середине сезона 10/11 покинул расположение команды, о чем не раз пожалел. «Это была моя ошибка, сейчас я это понимаю. Меня там уважали и ценили, но мне хотелось больше играть. Я перешел в «Волгу», но там возникли проблемы. Этот трансфер стал ошибкой. Курбан Бекиевич просил меня остаться, но я решил поехать в Нижний Новгород», - рассказывал Лаша в интервью «БИЗНЕС Online».завершил карьеру в 2017 году, последним клубом для футболиста стал «Динамо» (Тбилиси).защитник, 19 матчей. Опытный хорватский защитник задержался в Казани еще на два сезона, но в основу уже не пробивался.завершил карьеру в 2010. Два года неудачно отыграл в Турции за «Газиантеспор» и «Бурджаспор».запасной защитник. Алексей не прижился в основном составе «Рубина», поэтому в 2010 году вернулся в родной «Амкар».старший тренер футбольного клуба «Звезда». Попов с 2018 года занялся тренерской деятельностью. Совместно с Константином Парамоновым пытается поднимать пермский футбол с колен. ФК «Звезда» в нынешнем сезоне идет на четвертой строчке зоны «Урал-Приволжье» в ПФЛ.защитник, 2 матча. Бразильский футболист провел в «Рубине» ровно один сезон. Главным достижением Джефтона на казанской земле не были связаны с футболом: бразилец познакомил Кристиана Нобоа с будущей супругой. Ещё хвастался, что в «Рубине» ему заплатили самые большие премиальные в карьере – 30 тысяч долларов за победу над «Зенитом» (4:1).доигрывает в малоизвестном любительском хорватском клубе.опорный полузащитник, 25 матчей. В 2008 году считался основным игроком центра поля в «Рубине». После домашнего чемпионата мира вернулся в ЮАР. Макбет запоминался болельщикам не только своей игрой, но и дредами, которые, кстати, он сбрил в последнем своей казанском сезоне.главный тренер в молодёжной команде «СуперСпорт Юнайтед» из ЮАР. Также работает аналитиком на местном телевидении.капитан «Рубина». Вклад Сергея Семака в тот «Рубин» невозможно описать в двух словах. Настоящий лидер команды, которому предписывали скорое завершение карьеры после перехода из столичной «Москвы», реабилитировал карьеру и получил вызов на Евро-2008. Исход мы все знаем.главный тренер петербургского «Зенита». Сергей Богданович перед началом нового сезона принял потрепавшийся итальянскими руками «Зенит». Начало удалось неплохим: единоличное первое место в таблице после 12 туров. Хоть команду Семака и ругают за отсутствие качественной игры, но отрицать амбиции «Зенита» на чемпионство просто невозможно.центральный полузащитник. В чемпионском сезоне провел 22 матча, забив один мяч. Рязанцев был безусловным лидером «Рубина» вплоть до окончания контракта. По слухам, Александром серьезно интересовалась «Фиорентина», но россиянин выбрал «Зенит», где постепенно началось его завершение карьеры.полузащитник ФК «Химки». После «Зенита» у Рязанцева были «Урал» и «Амкар». Летом 2018 года был представлен игроком «Химок», кстати, не обошлось и без знаменитых «пирожков».Тогда: основной атакующий полузащитник, 27 матчей, 6 забитых мячей. Настоящая легенда клуба, за который выступал 10 лет. Внес существенный вклад в развитие казанского футбола.Сейчас: завершил карьеру в мая этого года. Турецкий полузащитник был удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». В составе «Рубина» Карадениз провел 300 матчей. Его 61 игровой номер выведен из обращения и увековечен в казанском клубе.Тогда: основной центральный полузащитник, 21 матч и 6 забитых мячей. Связка Семак-Сибайя-Нобоа была одной из лучших по статистическим показателям в чемпионате России. Отыграл в «Рубине» до 2011 года. Обзавелся за это время русской женой (не без помощи партнера по команде) и двумя золотыми медалями с «Рубином».Сейчас: полузащитник «Зенита». Карьера Нобоа наполнена водоворотом событий: лидерство с «Рубином», но регресс в «Динамо», возвращение с «Ростовом», но спад в «Зените», реабилитация в «Рубине». Теперь снова «Зенит». Кристиан под руководством Семака выдал хороший старт, но травма ставит крест на колене и, возможно, будущем в Санкт-Петербурге.нападающий, 22 матча, 2 гола. Кабзе имел много игрового времени в дебютном сезоне, но мало забивал. Задержался в Казани еще до лета 2010 года, а потом отправился в «Монпелье», где ни разу не отличился.завершил карьеру. Поиграв в шести турецких клубах, решил завязать с футболом. В настоящее время работает в качестве эксперта на телевидении.нападающий, 20 матчей, 6 голов. Главный сезон в «Рубине» Бухаров проведет годом позднее, после чего вместе Семаком уедет за новыми трофеями в «Зенит». Кстати, богатый петербургский клуб выложит за нападающего 12 млн евро, о чем ещё не раз пожалеет.нападающий «Рубина». Бухаров стал свободным агентом после ухода из «Ростова» в феврале, но летом этого года вернулся в родную команду. Порой выходит на замену, получая деньги только за появления на поле.нападающий, 16 матчей, 3 гола. В «Рубин» звездный сербский футболист приехал в 35 лет, если говорить честно, доигрывать. Но Саво, хоть и завершил карьеру в конце 2008, всё же внес существенный вклад в первое в истории чемпионство. Серб является автором «золотого» гола, который позволил «Рубину» завоевать титул.Вице-президент Федерации футбола Сербии. Во время чемпионата мира не раз отмечал дружбу между русскими и сербами.нападающий, 13 матчей, 1 гол. Адамов пришел в «Рубин» посреди сезона, точнее после Евро-2008. После голевых подвигов в «Москве» так и не раскрылся в чемпионской команде. Карьера Адамова пошла вниз: поднимал «Таганрогскую птицефабрику» в чемпионате Ростовской области, слушал рэп от Леонида Слуцкого на своей свадьбе.в 2017 году вошел в тренерский штаб «Ростова». Координировал взаимодействие основной и молодежной команд, а также «молодежки» и детской школы. Хотя в 2018 году на официальном сайте ростовской команды нет его профиля.Фото:нападающий, 24 матча, 5 голов. Украинский форвард играл в Казани до лета 2009 года, после чего закончил с футболом. В день завершения карьеры футболиста был назначен ассистентом тренера дубля киевского «Динамо».главный тренер венгерского «Ференцвароша». До этого на протяжении восьми лет работал в киевском «Динамо». С 2014 по 2017 годы был главным тренером украинской команды.: главный тренер «Рубина». Достижений в тренерской карьере Бердыева было не меньше, чем четок на его руке. В списке Курбана Бекиевича множество трофеев, но главным остается его умение заставлять инрать средних игроков на топовом уровне.Второе пришествие Бердыева в «Рубин» пришлось в 2017 году. Последние три года команду лихорадило переменой западных и отечественных специалистов, результаты пошли на дно, а болельщик забыл дорогу на стадион. Бердыев постепенными действиями возвращает любовь к футболу в Казани. У него должно получиться. Его там любят.