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"Арсенал" проиграл "Локомотиву" в молодежном первенстве

В матче 13-го тура российского молодежного первенства "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" и добился победы со счетом - 2:0.

Молодежное первенство

13 тур

"Локомотив" – "Арсенал" 2:0

Голы: Шищенко, 24, Сулейманов, 90+2

"Локомотив": Ботнарь, Лапшов, Поярков (Уткин, 46), Логинов, Миронов, Карапузов (Петров, 46), Шищенко, Куль (Титков, 61), Лобанов (Сулейманов, 46), Шарков (Чёрный, 80), Иосифов (Цаллагов, 46)

"Арсенал": Шамов, Сокол, Клементьев, Осипов, Мельников (Родинков, 74), Крикуненко, Пацев (Сулаквелидзе, 74), Ивакин, Хлусевич, Петровский, Аджоев (Бобров, 77)

Предупреждения: Шищенко, 40, Цаллагов, 60, Петров, 72, Сулейманов, 79

Удаления: Ивакин, 40
Теги: Арсенал Тула Локомотив
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