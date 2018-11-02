Юрий Дюпин: на матч со "Спартаком" выходили биться и с желанием выиграть

Итоги кубкового матча 1/8 финала «Спартак»-«Анжи» подвёл голкипер махачкалинцев Юрий Дюпин.- В целом мне наша игра понравилась,первый тайм конечно мы провалили,но второй очень порадовал,были моменты хорошие,к сожалению,не удалось их реализовать.- Я бы не сказал, что она была тяжёлой.- В начале игры нам не хватало целостности в прессинге,два три человека шло в прессинг и не хватало поддержки остальных,поэтому "Спартаку" больше удавалось выходить в атаку и контролировать мяч.- На игру настраивались как и на любой матч,в этом чемпионате нам уже удавалась отбирать очки у более сильных соперников,поэтому выходили биться и выигрывать,в перерыве тренер сказал успокоится немного,поддерживать всей командой прессинг и не бояться больше контролировать мяч,так и получилось,второй тайм мы сыграли лучше.- Во втором тайме тебе удался супер сэйв. Вспомни эпизод. Как удалось отразить очень опасный удар?- Хороший был удар,при минимуме моментов у наших ворот,нужно пытаться сохранить максимальную концентрацию,мне это удалось,поэтому среагировал быстро на этот удар.- Очень была важна,потому что кубок это самый короткий путь заявить о себе,если посмотреть дальше на кого мы выходили,то там не оставалось топ клубов,поэтому шанс пробиться в финал был.. С Юрием Дюпиным общался Миша-Пират.