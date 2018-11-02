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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрий Дюпин: на матч со "Спартаком" выходили биться и с желанием выиграть
Итоги кубкового матча 1/8 финала «Спартак»-«Анжи» подвёл голкипер махачкалинцев Юрий Дюпин.
- В целом мне наша игра понравилась,первый тайм конечно мы провалили,но второй очень порадовал,были моменты хорошие,к сожалению,не удалось их реализовать.
- На сколько для команды была тяжёлая игра со «Спартаком»?
- Я бы не сказал, что она была тяжёлой.
- В первые 35 минут было подавляющее преимущество хозяев. Что не получилось в начале матча у вашей команды?
- В начале игры нам не хватало целостности в прессинге,два три человека шло в прессинг и не хватало поддержки остальных,поэтому "Спартаку" больше удавалось выходить в атаку и контролировать мяч.
- Как настраивались на игру, какие установки давал тренер. И что было сказано в перерыве, что «Анжи» буквально преобразился во втором тайме?
- На игру настраивались как и на любой матч,в этом чемпионате нам уже удавалась отбирать очки у более сильных соперников,поэтому выходили биться и выигрывать,в перерыве тренер сказал успокоится немного,поддерживать всей командой прессинг и не бояться больше контролировать мяч,так и получилось,второй тайм мы сыграли лучше.
- Во втором тайме тебе удался супер сэйв. Вспомни эпизод. Как удалось отразить очень опасный удар?
- Хороший был удар,при минимуме моментов у наших ворот,нужно пытаться сохранить максимальную концентрацию,мне это удалось,поэтому среагировал быстро на этот удар.
- Учитывая турнирное положение в чемпионате, на сколько важна была для «Анжи» эта кубковая игра?
- Очень была важна,потому что кубок это самый короткий путь заявить о себе,если посмотреть дальше на кого мы выходили,то там не оставалось топ клубов,поэтому шанс пробиться в финал был.
Rusfootball.info. С Юрием Дюпиным общался Миша-Пират.
- В целом мне наша игра понравилась,первый тайм конечно мы провалили,но второй очень порадовал,были моменты хорошие,к сожалению,не удалось их реализовать.
- На сколько для команды была тяжёлая игра со «Спартаком»?
- Я бы не сказал, что она была тяжёлой.
- В первые 35 минут было подавляющее преимущество хозяев. Что не получилось в начале матча у вашей команды?
- В начале игры нам не хватало целостности в прессинге,два три человека шло в прессинг и не хватало поддержки остальных,поэтому "Спартаку" больше удавалось выходить в атаку и контролировать мяч.
- Как настраивались на игру, какие установки давал тренер. И что было сказано в перерыве, что «Анжи» буквально преобразился во втором тайме?
- На игру настраивались как и на любой матч,в этом чемпионате нам уже удавалась отбирать очки у более сильных соперников,поэтому выходили биться и выигрывать,в перерыве тренер сказал успокоится немного,поддерживать всей командой прессинг и не бояться больше контролировать мяч,так и получилось,второй тайм мы сыграли лучше.
- Во втором тайме тебе удался супер сэйв. Вспомни эпизод. Как удалось отразить очень опасный удар?
- Хороший был удар,при минимуме моментов у наших ворот,нужно пытаться сохранить максимальную концентрацию,мне это удалось,поэтому среагировал быстро на этот удар.
- Учитывая турнирное положение в чемпионате, на сколько важна была для «Анжи» эта кубковая игра?
- Очень была важна,потому что кубок это самый короткий путь заявить о себе,если посмотреть дальше на кого мы выходили,то там не оставалось топ клубов,поэтому шанс пробиться в финал был.
Rusfootball.info. С Юрием Дюпиным общался Миша-Пират.
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