Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока октября

Хавбек "Краснодара" Виктор Классон был признан лучшим игроком команды в октябре по итогам голосования болельщиков.В 5 матчах прошлого месяца швед забил один мяч, сделал одну результативную передачу и набрал 34,1% голосов.Второе место у форварда Ари (20%), замкнул тройку хавбек Юрий Газинский (14,6%).Классон выигрывает это голосование уже второй месяц подряд.