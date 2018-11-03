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Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока октября

Хавбек "Краснодара" Виктор Классон был признан лучшим игроком команды в октябре по итогам голосования болельщиков.

В 5 матчах прошлого месяца швед забил один мяч, сделал одну результативную передачу и набрал 34,1% голосов.

Второе место у форварда Ари (20%), замкнул тройку хавбек Юрий Газинский (14,6%).

Классон выигрывает это голосование уже второй месяц подряд.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Классон Ари Газинский
Сегодня, 08:21
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