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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока октября
Хавбек "Краснодара" Виктор Классон был признан лучшим игроком команды в октябре по итогам голосования болельщиков.
В 5 матчах прошлого месяца швед забил один мяч, сделал одну результативную передачу и набрал 34,1% голосов.
Второе место у форварда Ари (20%), замкнул тройку хавбек Юрий Газинский (14,6%).
Классон выигрывает это голосование уже второй месяц подряд.
ФК "Краснодар"
В 5 матчах прошлого месяца швед забил один мяч, сделал одну результативную передачу и набрал 34,1% голосов.
Второе место у форварда Ари (20%), замкнул тройку хавбек Юрий Газинский (14,6%).
Классон выигрывает это голосование уже второй месяц подряд.
ФК "Краснодар"
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