Владимир Ильин: с нетерпением ожидаю матча со "Спартаком"

Форвард "Урала" Владимир Ильин поделился мнением о предстоящем матче против "Спартака"."Уралу" предстоит крайне тяжелый матч с сильным соперником. У "Спартака" сейчас не лучшая ситуация в раздевалке. Однако это может, напротив, встряхнуть команду и пойти ей на пользу. Нам надо быть крайне внимательными. Жду этого матча с нетерпением", — сказал Ильин.Матч между "Спартак" - "Урал" состоится 4 ноября, начало в 19:00 по московскому времени.