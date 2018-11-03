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Владимир Ильин: с нетерпением ожидаю матча со "Спартаком"

Форвард "Урала" Владимир Ильин поделился мнением о предстоящем матче против "Спартака".

"Уралу" предстоит крайне тяжелый матч с сильным соперником. У "Спартака" сейчас не лучшая ситуация в раздевалке. Однако это может, напротив, встряхнуть команду и пойти ей на пользу. Нам надо быть крайне внимательными. Жду этого матча с нетерпением", — сказал Ильин.

Матч между "Спартак" - "Урал" состоится 4 ноября, начало в 19:00 по московскому времени.

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Теги: Урал Спартак Ильин
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