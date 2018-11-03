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Олег Кононов раскритиковал судейство матча с "Локомотивом"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после поражения от "Локомотива" (1:3) в матче 13-го тура чемпионата России раскритиковал судейство. По его словам, команда играла достойно.
Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после поражения от "Локомотива" (1:3) в матче 13-го тура чемпионата России раскритиковал судейство. По его словам, команда играла достойно.

"Игра хорошая, судейство плохое. Мы достойно играли, но очередная ошибка судейская в чемпионате. Можно посчитать, сколько очков мы недосчитались из-за подобного судейства. Первый тайм мы играли очень хорошо. Да, нам было сложнее после выхода Эдера. Но мы сделали свои замены, выдержали. Молодые ребята хорошо вошли в игру, усилили игру в атаке. Не хватило нам исполнения. И получили два быстрых гола.

Первый – беспредел полный. Мяч уходит от игрока соперника, но получает карточку Мирзов почему-то. Второй беспредел, где конкретно Лисового загоняют, как в хоккее: как будто в борт вбили игрока. Вы все это видели. Что тут говорить? Ребята понимают, что происходит. Но каждому из нас это неприятно дается. Все отдается на футбольном поле, но судья все это ломает, и мы получаем вот такой результат. Мне жалко наших болельщиков, которые приезжают в Москву в таком количестве. Мы делали все, что могли...", - цитирует Кононова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кононов Локомотив Арсенал Тула
Сегодня, 17:03
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16
(12)
#16  Aseev Valeri  Европа (Сегодня, 19:40)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Реал»
очередной плакса и нытик
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#15  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:15)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Это футбол, Олег. Мирзову дали желтую за неспортивное, ибо некуй на бокового рукой махать.
В эпизоде с Лесовым по моему вообще ничего не было, игрок просто улетел от игрока Локо (Крыховяк). Пусть мышцы наращивает или охранника ему выдайте.
Че там по неназначенному пенальти на Ману скотиной Григолавой ?


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#14  _strelez_  ростов (Сегодня, 18:09)
  • 0
  •  (0)

Цитата: AnK.
И этих двух деятелей сватают в "Спартак"

Карпин спартаку воротник сыром мазал...)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#13  AnK.   (Сегодня, 17:54)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё один заныл по поводу судейства. Второй Карпин. Тот тоже как проиграет валит на судей. И этих двух деятелей сватают в "Спартак" Там своих осло....в хватает.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#12  filin89  Коми Африка (Сегодня, 17:51)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Blessing
Да, вопиющее судейство, по ходу, дефкам денег выделили ...начальнику команды.

Не об том думаешь, ананюга! Посмотри какой тренер, для плаксивой Зинаиды, пропадает! Прям ваш клиент. Скулить будете в унисон!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#11  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 17:47)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну второй гол-то был забит после хорошего толчка в спину,а судейка "не заметил"!Интересно,а сколько Сухина отстегивает своим бывшим за чтобы "не заметить"?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#10  filin89  Коми Африка (Сегодня, 17:45)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Засуудилии!!! Угловой назначали!!! Епанат, какой-то, этот Кононов... Им че гол, чистый, не защитали? Пенку 100% не поставили? Нет, угловой дали, всего-то.... А то что Ману, в штрафной, локтем по голове заехали, и это был, чистый, пенальти, Кононов молчек...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#9  капля никотина  Москва (Сегодня, 17:42)
  • +2
  •  (8)

И "это" сватают в Спартак???

За время тренерства Карреры уже отвыкли от скулежа на судей, поле, погоду и теде. Ну ничего - сейчас нагоним.

Куда ему в Спартак??? Еще одним кусочком мяса в мясорубку Федуна. Причем это кусок особый - нежнейшее филе грудки цыпленка. На пол-оборота этой мясорубки
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#8  karfagen  Dresden (Сегодня, 17:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
за удар локтем по затылку Григалава обязан был уйти отдыхать намного раньше


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#7  Lols  Лондон (Сегодня, 17:23)
  • -5
  •  (19)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Нытик блэд, в свинарник самая дорога
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 17:22)
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
И это говно сватают в Спартак? Не буду болеть за Кононова никогда, а пока эта плакса недолго порулит красно-белыми, то и за Спартак. Пусть провалит все игры, всё равно сезон похерен..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 17:20)
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, вопиющее судейство, по ходу, дефкам денег выделили ...начальнику команды.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  dryhnozaurus   (Сегодня, 17:19)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Млять, а про непоставленный пенальти на Фернандеше и ооочень спорный момент между Эдером и Хагушем товарищ Кононов решил стыдливо промолчать? Свои надо было забивать. Мы забили, они нет. Вот и весь сказ.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 17:18)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Так и в прошлом сезоне за счет предвзятого удаления соперников и откровенной помощи судейства еле-еле за счет спотыкачества других выиграл чемп. Так судить нельзя, футбол теряет привлекательность и вызывает раздражение.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 17:08)
  • +7
  •  (21)
Болеет за:
«Терек»
Я же говорил в трансляции, что будет очередная судейская победа дрезинки и жидкий пук в ЛЧ на след. неделе.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 17:08)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Тебя ждут в Спартаке ,Олег
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
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