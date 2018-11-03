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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Олег Кононов раскритиковал судейство матча с "Локомотивом"
Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после поражения от "Локомотива" (1:3) в матче 13-го тура чемпионата России раскритиковал судейство. По его словам, команда играла достойно.
Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после поражения от "Локомотива" (1:3) в матче 13-го тура чемпионата России раскритиковал судейство. По его словам, команда играла достойно.
"Игра хорошая, судейство плохое. Мы достойно играли, но очередная ошибка судейская в чемпионате. Можно посчитать, сколько очков мы недосчитались из-за подобного судейства. Первый тайм мы играли очень хорошо. Да, нам было сложнее после выхода Эдера. Но мы сделали свои замены, выдержали. Молодые ребята хорошо вошли в игру, усилили игру в атаке. Не хватило нам исполнения. И получили два быстрых гола.
Первый – беспредел полный. Мяч уходит от игрока соперника, но получает карточку Мирзов почему-то. Второй беспредел, где конкретно Лисового загоняют, как в хоккее: как будто в борт вбили игрока. Вы все это видели. Что тут говорить? Ребята понимают, что происходит. Но каждому из нас это неприятно дается. Все отдается на футбольном поле, но судья все это ломает, и мы получаем вот такой результат. Мне жалко наших болельщиков, которые приезжают в Москву в таком количестве. Мы делали все, что могли...", - цитирует Кононова "Спорт-Экспресс".
Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после поражения от "Локомотива" (1:3) в матче 13-го тура чемпионата России раскритиковал судейство. По его словам, команда играла достойно.
"Игра хорошая, судейство плохое. Мы достойно играли, но очередная ошибка судейская в чемпионате. Можно посчитать, сколько очков мы недосчитались из-за подобного судейства. Первый тайм мы играли очень хорошо. Да, нам было сложнее после выхода Эдера. Но мы сделали свои замены, выдержали. Молодые ребята хорошо вошли в игру, усилили игру в атаке. Не хватило нам исполнения. И получили два быстрых гола.
Первый – беспредел полный. Мяч уходит от игрока соперника, но получает карточку Мирзов почему-то. Второй беспредел, где конкретно Лисового загоняют, как в хоккее: как будто в борт вбили игрока. Вы все это видели. Что тут говорить? Ребята понимают, что происходит. Но каждому из нас это неприятно дается. Все отдается на футбольном поле, но судья все это ломает, и мы получаем вот такой результат. Мне жалко наших болельщиков, которые приезжают в Москву в таком количестве. Мы делали все, что могли...", - цитирует Кононова "Спорт-Экспресс".
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