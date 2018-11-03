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Глава комитета по этике РФС – о поведении фанатов "Спартака" на матче молодежки с "Уралом": наказать болельщиков мы не можем

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал поведение болельщиков "Спартака" на матче молодежного первенства России с "Уралом" (4:2). Фанаты красно-белых раскритиковали руководство клуба за историю с эпидемией гепатита в академии им. Черенкова, вывесив несколько оскорбительных баннеров в адрес руководства клуба.

"Как и что тут сделать? Болельщиков же наказать мы не можем, вряд ли это входит в полномочия комитета. Наверное, правоохранительные органы должны заняться этим", - цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 20:14
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#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Да, да, "правила нарушились сами собой"....
Масква же...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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