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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Олег Фоменко о матче с "Ростовом": эмоции отрицательные
Тренер «Краснодара» Олег Фоменко прокомментировал в эфире телеканала «Матч Премьер» игру с «Ростовом» (2:2).
- Когда ты проигрываешь, потом ведёшь в счёте и не удерживаешь победу, то, конечно, эмоции отрицательные. Очень хотелось выиграть, но как сложилось, так сложилось.
Соперник составом и тактикой не смутил. В принципе, никаких новинок не было. Мы понимали, что «Ростов» будет искать пространство, что они делали хорошо. Мы говорили, что нельзя допускать обрезов, потерь мяча, поскольку «Ростов» хорошо этим пользуется.
Турнирное положение всегда имеет значение. Розыгрыш трёх очков и промежуточного второго места — это очень важно. Сегодня было очень много борьбы и меньше игры, потому что команды играли на победу. Но получилась боевая ничья, настоящее дерби.
- Когда ты проигрываешь, потом ведёшь в счёте и не удерживаешь победу, то, конечно, эмоции отрицательные. Очень хотелось выиграть, но как сложилось, так сложилось.
Соперник составом и тактикой не смутил. В принципе, никаких новинок не было. Мы понимали, что «Ростов» будет искать пространство, что они делали хорошо. Мы говорили, что нельзя допускать обрезов, потерь мяча, поскольку «Ростов» хорошо этим пользуется.
Турнирное положение всегда имеет значение. Розыгрыш трёх очков и промежуточного второго места — это очень важно. Сегодня было очень много борьбы и меньше игры, потому что команды играли на победу. Но получилась боевая ничья, настоящее дерби.
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