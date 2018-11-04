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Сверрир Ингасон: рады, что удалось заработать одно очко в игре с "Краснодаром"

Исландский защитник футбольного клуба "Ростов" Сверрир Ингасон после игры с "Краснодаром" (2:2) прокомментировал некоторые события встречи.

– Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с забитым вами голом в конце встречи.
– Как вы знаете, мы забили с углового. Мы практиковали такие стандарты. Мы счастливы, что удалось заработать одно очко в такой сложной игре против футбольного клуба "Краснодар".

– Это ваш второй гол в сезоне. Есть ли у вас цель на этот сезон?
– Забитые голы это, конечно, хорошо, но в первую очередь я – защитник и моей задачей являются оборонительные функции.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Ростов Ингасон
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