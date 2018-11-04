Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:08
Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)
Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)
18:34
Сергей Веденеев: Маркизио? Сейчас рынок стал намного хуже, наши клубы берут то, что есть на "прилавке" (5)
Сергей Веденеев: Маркизио? Сейчас рынок стал намного хуже, наши клубы берут то, что есть на "прилавке" (5)
17:42
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча "Зенит" - "Ахмат" (1)
Неоднозначная игра Паредеса, ошибка Уциева и старательный Дзюба: оценки по итогам матча "Зенит" - "Ахмат" (1)
Сверрир Ингасон: рады, что удалось заработать одно очко в игре с "Краснодаром"
Исландский защитник футбольного клуба "Ростов" Сверрир Ингасон после игры с "Краснодаром" (2:2) прокомментировал некоторые события встречи.
– Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с забитым вами голом в конце встречи.
– Как вы знаете, мы забили с углового. Мы практиковали такие стандарты. Мы счастливы, что удалось заработать одно очко в такой сложной игре против футбольного клуба "Краснодар".
– Это ваш второй гол в сезоне. Есть ли у вас цель на этот сезон?
– Забитые голы это, конечно, хорошо, но в первую очередь я – защитник и моей задачей являются оборонительные функции.
Источник: www.rusfootball.info
– Прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с забитым вами голом в конце встречи.
– Как вы знаете, мы забили с углового. Мы практиковали такие стандарты. Мы счастливы, что удалось заработать одно очко в такой сложной игре против футбольного клуба "Краснодар".
– Это ваш второй гол в сезоне. Есть ли у вас цель на этот сезон?
– Забитые голы это, конечно, хорошо, но в первую очередь я – защитник и моей задачей являются оборонительные функции.
Источник: www.rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.