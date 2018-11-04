Сверрир Ингасон: рады, что удалось заработать одно очко в игре с "Краснодаром"

Исландский защитник футбольного клуба "Ростов" Сверрир Ингасон после игры с "Краснодаром" (2:2) прокомментировал некоторые события встречи.– Как вы знаете, мы забили с углового. Мы практиковали такие стандарты. Мы счастливы, что удалось заработать одно очко в такой сложной игре против футбольного клуба "Краснодар".– Забитые голы это, конечно, хорошо, но в первую очередь я – защитник и моей задачей являются оборонительные функции.www.rusfootball.info