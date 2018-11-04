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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Страсти в лиге кипят, а "Зенит" уходит в отрыв с новой схемой
В Петербурге на заполненной арене прошёл очередной сложнейший для хозяев матч. Плохая реализация, пенальти и удаление. Семак обкатывает новую схему со скрежетом, но она точно выглядит перспективнее и адаптивнее предыдущей. Подробнее - в разборе Rusfootball.info.
Главное изменение - прессинг
«Зенит» отладил контрпрессинг, просто высокий прессинг тоже стал лучше. Подтверждающая цифра: «Ахмат» допустил 28 потерь на своей половине поля. За весь сезон допускал максимум 23 против «Локо» в сентябре, при среднем показателе по сезону 17. Главный агрессор - Далер «on fire» Кузяев, выдал мощный прессинг-матч, чаще всего вылетал в отбор\перехват на спринтовой скорости, когда соперник разворачивался спиной. Скорее всего, такой триггер он получил на установке к матчу.
Если сравнить Кузяева с другим партнером по позиции, Маркизио, то их набор полезных функций сильно различался. Сложно сказать, какие задачи ставил Семак, но, судя по всему, от Маркизио требовался такой же объём открываний между линиями и в свободные зоны, как от Кузяева. Итальянец ожидаемо этого не дал. Судя по всему, Семаку над Паредесом в треугольник полузащитников нужны ролевики (Оздоев и Ерохин в Ростове, Ерохин и Кузяев сегодня) с большим объёмом открываний, в том числе за спины. Если это так, то замена Маркизио понятна.
Семак о Маркизио: «Он втягивается в новый чемпионат, заболел, пропустил какое-то время. Сейчас ему нужно давать шаг за шагом, не перегружать. Это плановая замена. Он и не должен был помогать Паредесу в центре поля в наших атакующих действиях. Ерохин вышел на его позицию. Плюс по верховым единоборствам ситуация улучшалась».
С другой стороны, не совсем понятен эксперимент во второй половине первого тайма, когда Маркизио занял место единственного опорника. Тем более что эксперимент был скорее удачным. Как минимум, во втором тайме это позволило бы избежать удаления Паредеса, но после перерыва он снова вернулся на роль единственного опорника.
О удалении Паредеса
Иванович: «Такие моменты повторяются, так нельзя! Это бьет по команде: было удаление в матче с «Динамо», сейчас удалили Паредеса»
Семак: «Наказание для Паредеса последует. Надо справляться с эмоциями, учиться их контролировать. Он поставил в сложную ситуацию команду».
Ничего нового не произошло, в этом весь Паредес. Ранее спортивный директор «Ромы» Мончи выставил аргентинца на трансфер именно по этим причинам. Недисциплинированный опорник - непозволительная роскошь. Имея рядом авторитетного партнера, Лео держит себя в руках. Обе карточки он получил уже после замены Маркизио. В Самаре, где они играли вместе, Паредес тоже был сдержан. Возможно, итальянец поможет сгладить углы в будущем.
Иванович на фланге как противоречие
Иванович в сложном графике игр и на позиции правого защитника начинает регрессировать. 84% точности передач - брак небольшой, но ошибался Иванович в простейших ситуациях и привёз несколько опасных контратак. Трижды потерял мяч на своей половине поля (всего 7 потерь) – больше, чем в любом другом своём матче в этом сезоне. Кроме того, с Ивановичем на фланге «Зенит» не добирает объём подборов и перехватов, который он давал в центре - 2 перехвата (в среднем 6 в предыдущих матчах) и 6 подборов, но только 2 в своей трети поля. При этом в атаке капитан ничем не отметился - 0 передач под удар, всего 1 точная длинная передача, даже Чернов отдал 2 ключевые передачи. Пока с переводом Ивановича на фланг «Зенит» ничего не приобрёл.
С другой стороны, у Семака не было выбора. Смольников выбыл до конца ноября, Анюков провёл 2 дня назад полный матч в Ростове. Скорее всего, во Франции снова выйдет Анюков. Никто, кроме ветерана, не в силах остановить дриблинг на убойном левом фланге атаки «Бордо».
Стандарты «Зенита» не сработали
У хозяев было 5 штрафных, ничего опасного создать не получилось. Причина - исполнение Паредеса. На одном угловом никакой комбинации не было, Дзюба просто продавил оппонента и пробил с линии вратарской. Мимо.
Феномен Дзюбы заканчивается
После чемпионата мира невозможно бесконечно поддерживать запредельный уровень эмоций, на которых Дзюба тащил «Зенит» летом и в начале осени. С каждым матчем Артём все меньше участвует в командном прессинге (точнее, уже не участвует совсем), все больше выключается из игры, даже не утруждая себя выйти из офсайда, в то время как партнеры уже отобрали мяч после его потери и раскатывают ответную атаку.
Против «Ахмата» Артём не реализовал 3 хороших момента: удар после углового, удар с игры из центра штрафной и вход в штрафную по диагонали без давления. Ровно за такую игру год назад его отправили в Тулу.
Итог
На выходе «Зенит» точно наиграл на победу. В ударной статистике ожидаемых голов не отражены некоторые перспективные выходы в контратаку, которые запорол Дзюба, также не отражён один его опасный момент, который не закончился ударом. Даже без этого победный гандикап хозяев не вызывает сомнений.
В формате тезисов:
- Семак строит новую модель игры в условиях кадровых ограничений и спада отдельных футболистов
- Шатов к зиме наконец выходит на пик формы
- Нету после матча заговорил по-русски
- Чернов сильнее Набиуллина на мяче (ведение, приём, все виды передач), но ужасен в обороне - позиционно и технически. Набиуллин наоборот, именно поэтому он выходит под сильные в атаке фланги соперника, как у «Ростова» и «Бордо».
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
Главное изменение - прессинг
«Зенит» отладил контрпрессинг, просто высокий прессинг тоже стал лучше. Подтверждающая цифра: «Ахмат» допустил 28 потерь на своей половине поля. За весь сезон допускал максимум 23 против «Локо» в сентябре, при среднем показателе по сезону 17. Главный агрессор - Далер «on fire» Кузяев, выдал мощный прессинг-матч, чаще всего вылетал в отбор\перехват на спринтовой скорости, когда соперник разворачивался спиной. Скорее всего, такой триггер он получил на установке к матчу.
Если сравнить Кузяева с другим партнером по позиции, Маркизио, то их набор полезных функций сильно различался. Сложно сказать, какие задачи ставил Семак, но, судя по всему, от Маркизио требовался такой же объём открываний между линиями и в свободные зоны, как от Кузяева. Итальянец ожидаемо этого не дал. Судя по всему, Семаку над Паредесом в треугольник полузащитников нужны ролевики (Оздоев и Ерохин в Ростове, Ерохин и Кузяев сегодня) с большим объёмом открываний, в том числе за спины. Если это так, то замена Маркизио понятна.
Семак о Маркизио: «Он втягивается в новый чемпионат, заболел, пропустил какое-то время. Сейчас ему нужно давать шаг за шагом, не перегружать. Это плановая замена. Он и не должен был помогать Паредесу в центре поля в наших атакующих действиях. Ерохин вышел на его позицию. Плюс по верховым единоборствам ситуация улучшалась».
С другой стороны, не совсем понятен эксперимент во второй половине первого тайма, когда Маркизио занял место единственного опорника. Тем более что эксперимент был скорее удачным. Как минимум, во втором тайме это позволило бы избежать удаления Паредеса, но после перерыва он снова вернулся на роль единственного опорника.
О удалении Паредеса
Иванович: «Такие моменты повторяются, так нельзя! Это бьет по команде: было удаление в матче с «Динамо», сейчас удалили Паредеса»
Семак: «Наказание для Паредеса последует. Надо справляться с эмоциями, учиться их контролировать. Он поставил в сложную ситуацию команду».
Ничего нового не произошло, в этом весь Паредес. Ранее спортивный директор «Ромы» Мончи выставил аргентинца на трансфер именно по этим причинам. Недисциплинированный опорник - непозволительная роскошь. Имея рядом авторитетного партнера, Лео держит себя в руках. Обе карточки он получил уже после замены Маркизио. В Самаре, где они играли вместе, Паредес тоже был сдержан. Возможно, итальянец поможет сгладить углы в будущем.
Иванович на фланге как противоречие
Иванович в сложном графике игр и на позиции правого защитника начинает регрессировать. 84% точности передач - брак небольшой, но ошибался Иванович в простейших ситуациях и привёз несколько опасных контратак. Трижды потерял мяч на своей половине поля (всего 7 потерь) – больше, чем в любом другом своём матче в этом сезоне. Кроме того, с Ивановичем на фланге «Зенит» не добирает объём подборов и перехватов, который он давал в центре - 2 перехвата (в среднем 6 в предыдущих матчах) и 6 подборов, но только 2 в своей трети поля. При этом в атаке капитан ничем не отметился - 0 передач под удар, всего 1 точная длинная передача, даже Чернов отдал 2 ключевые передачи. Пока с переводом Ивановича на фланг «Зенит» ничего не приобрёл.
С другой стороны, у Семака не было выбора. Смольников выбыл до конца ноября, Анюков провёл 2 дня назад полный матч в Ростове. Скорее всего, во Франции снова выйдет Анюков. Никто, кроме ветерана, не в силах остановить дриблинг на убойном левом фланге атаки «Бордо».
Стандарты «Зенита» не сработали
У хозяев было 5 штрафных, ничего опасного создать не получилось. Причина - исполнение Паредеса. На одном угловом никакой комбинации не было, Дзюба просто продавил оппонента и пробил с линии вратарской. Мимо.
Феномен Дзюбы заканчивается
После чемпионата мира невозможно бесконечно поддерживать запредельный уровень эмоций, на которых Дзюба тащил «Зенит» летом и в начале осени. С каждым матчем Артём все меньше участвует в командном прессинге (точнее, уже не участвует совсем), все больше выключается из игры, даже не утруждая себя выйти из офсайда, в то время как партнеры уже отобрали мяч после его потери и раскатывают ответную атаку.
Против «Ахмата» Артём не реализовал 3 хороших момента: удар после углового, удар с игры из центра штрафной и вход в штрафную по диагонали без давления. Ровно за такую игру год назад его отправили в Тулу.
Итог
На выходе «Зенит» точно наиграл на победу. В ударной статистике ожидаемых голов не отражены некоторые перспективные выходы в контратаку, которые запорол Дзюба, также не отражён один его опасный момент, который не закончился ударом. Даже без этого победный гандикап хозяев не вызывает сомнений.
В формате тезисов:
- Семак строит новую модель игры в условиях кадровых ограничений и спада отдельных футболистов
- Шатов к зиме наконец выходит на пик формы
- Нету после матча заговорил по-русски
- Чернов сильнее Набиуллина на мяче (ведение, приём, все виды передач), но ужасен в обороне - позиционно и технически. Набиуллин наоборот, именно поэтому он выходит под сильные в атаке фланги соперника, как у «Ростова» и «Бордо».
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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