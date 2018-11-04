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Глушаков покинул стадион в сопровождении охраны отдельно от команды

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, не принявший участие в матче 13-го тура чемпионата России против "Урала" (1:2), покинул стадион отдельно от команды, сообщает "СЭ".

Футболист в сопровождении сотрудников службы безопасности вышел через выход между западной и южной трибуной.

Глушаков дал пару автографов и не стал отвечать на вопросы журналистов. Присутствовавшие болельщики не скандировали никаких оскорблений в адрес игрока.

Теги: Глушаков Спартак
Вчера, 23:00
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(2)
#8  yuri  спб (Сегодня, 00:16)
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online



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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  igorspartak  Тверь (Вчера, 23:59)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Эвон оно как...А как же встреча с болельщиками,которую этот герой-штаны с дырой,так громкогласно анонсировал?Душка так и не хватило,Дениска?

да встречался он,только ничего толкового не промямлил,гниль,так и будет всю жизнь с охраной ходить оглядываться


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#6  zen-it  Санкт-Петербург (Вчера, 23:37)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Поменьше нужно было трепаться!!! Инстаграммщик хренов!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#5  serg.mixaylow  железногорск курская область (Вчера, 23:30)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Рубин»
Нашли козла отпущения...


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Рубин - тверже только Алмаз!!!
Регистрация: 31.01.2012 [жалоба]
#4  Спартак-навсегда  Орёл (Вчера, 23:28)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Бойся корову спереди, коня сзади, а фанатов со всех сторон... Мы же знаем, что осеннее обострение непременно закончится... Жаль, что чемпионат возобновляется в период весеннего обострения... Денис, держись! Жду побед со Спартаком!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 23:16)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Идёт и оглядывается... Сразу видно - ссыт помалу.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  madhate  Вальхалла (Вчера, 23:12)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
петушакову карма прилетела, круто что это чмо сейчас страдает.
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
#1  Charodei  Борзя (Вчера, 23:12)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Эвон оно как...А как же встреча с болельщиками,которую этот герой-штаны с дырой,так громкогласно анонсировал?Душка так и не хватило,Дениска?
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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