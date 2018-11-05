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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Развод, тореадоры, львы и генералы - что несет Рауль Рианчо?

И. о. главного тренера "Спартака" находится на своем посту ровно две недели. За это время команда набрала 5 очков в 4 матчах при кошмарной игре, а сам специалист наплодил столько цитат, сколько некоторые тренеры не выдают за всю жизнь - вот только это не плюс. Rusfootball.info представляет полную коллекцию высказываний Рауля Рианчо.

В последние дни, когда взгляд падает на заголовки с именем испанца внутри, в голову постоянно лезут два фильма. Первый - "Банды Нью-Йорка", в котором Дэниел Дэй-Льюис после мхатовской паузы произносит уже практически культовое "Да что ты, черт побери, такое несешь". Второй - "Лжец, лжец" с Джимом Керри, где главный герой благодаря магии вынужден один день говорить только правду - ведь, быть может, то же самое происходит и с и.о. главного тренера "Спартака"? Рианчо вроде бы говорит много, абсолютно честно и красиво, вот только болельщики освистывают его на стадионе, оскорбляют за его пределами, а не последние люди из мира СМИ уже присвоили ему звания "Идиота" и "М***ка".

Возможно, он достоин этих не самых приятных слов, возможно, он просто не от мира сего, возможно, он слишком проникся подходом Анатолия Бышовца; а возможно, что он всего лишь неплохой, но чересчур простоватый человек, который оказался не в том месте не в то время и чья мечта обернулась кошмаром.

Возможно все - но какой бы ни была трактовка, здраво объяснить некоторые из цитат Рауля Рианчо не представляется вероятным.

























Петр Мельников, Rusfootball.info

В статье использованы материалы и фотографии: Чемпионат, Бизнес-Онлайн, Р-Спорт, Life, shahta.org, "Спартак", Телеграм, Комсомольская правда, СЭ, dynamomania.com, RT
Теги: Рианчо Каррера Федун Глушаков Спартак
Сегодня, 09:29
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#6  Apant1   (Сегодня, 12:07)
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online

Судя по живому интересу комментаторов с берегов оккервиля, следующее место работы Рианчи уже предопределено
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 11:29)
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Болеет за:
«Зенит»
остался только он на растерзание-е... smirk


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 11:18)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Что набросились на человека, а то не знают в каких условиях ему приходится работать, и с кем. Попробуйте побывать в его шкуре, и у вас крыша поедет: он хоть говорит пока, а вы можете и захрюкать. Или приведите пример, когда человек из свинарни выглядит достойно..., он такой же, как все оттуда, но пока хоть как-то держиться, и нечего цепляться, лучше посочувствуйте человеку.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:12)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Нет, ну это праздник какой-то...
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 09:39)
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toest est gruppa futbolistov ne dovolnix chem to?! rianche ?tvoi dni sochteni! vcher akomanda igrala iz ruk von ploxo! nujno gnat vsex veteranov naxer, i ostavit djikiyu,boketti, kutepova, zobnina, melgarexu,xani i eremenko.vsex ostalnix na vixod, nu krome molodeji. vernut bakaeva, parnya iz rostova.( ze, adriano, fernando,kombarov, petkovich, glushakov , popov, , rosha,)na vixod! nujen trener kak berdiev, i smena profi v rukovodstve. izmailov i radionov ne podxodyat spartaku!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 09:34)
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  •  (2)

"Есть люди , которым нужно сильно-сильно-сильно замолчать" . Он не так глуп как кажется этот Рианчо". Кот бы добавил- писдеть- не мешки ворочать и был на все 100 прав.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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