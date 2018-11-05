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Сергей Юран может возглавить "Уфу"

В "Уфе" в ближайшее время могут рассмотреть вопрос о назначении нового главного тренера. Один из кандидатов – Сергей Юран, который сейчас работает в клубе "Зоркий", выступающим во втором дивизионе.

После 13 туров "Уфа" под руководством Сергея Томарова занимает 15-е место в чемпионате России. Сегодня команда из столицы Башкирии дома уступила "Крыльям Советов" (1:2).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Юран Уфа
Вчера, 23:30
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