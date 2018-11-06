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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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15:21
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И снова - "Спартак". Сборная неудачников 13-го тура
В не самом приятном центре внимания вновь оказывается "Спартак" - не только проигравший "Уралу", но и сделавший это максимально скандально, учитывая поведение болельщиков и Рианчо на пресс-конференции. О тех "спартаковцах", которые в очередной раз не смогли оправдать ожиданий, а также о футболистах других команд, больше вредивших своим.
Артур Нигматуллин, "Арсенал"
В игре против "Локомотива" свой шанс получил не основной голкипер "Арсенала" Артур Нигматуллин (они с Левашовым часто меняют друг друга в основном составе) и своим шансом он не воспользовался. Из трёх пропущенных его можно обвинить сразу в двух: и ладно, его ошибка была не так страшна в случае с первым голом - он вышел из ворот и не успел сыграть на опережение. Но вот пропущенный под рукой снаряд в эпизоде, когда Миранчук оформлял дубль, помарка куда серьезнее.
Константин Рауш, "Динамо"
Глупая первая жёлтая карточка, вынужденная вторая - и "Динамо" осталось в меньшинстве на последние десять минут с лишним. И пусть ЦСКА не сумел воспользоваться большинством, Рауш подставил свою команду, если учесть, что первое предупреждение Константин схлопотал за претензии к судье.
Гиа Григалава, "Арсенал"
Сила команд Кононова не в поставленной обороне, но всему же есть предел. Когда "Локомотив" забивал, центральный защитник в двух эпизодах неверно занимал позицию и только обречённо махал руками, когда "железнодорожники" оформляли очередной мяч. С таким подходом в премьер-лиге может играть автор этих строк и даже возмущаться чуть артистичнее.
Илья Кутепов, "Спартак"
Кутепов, можно считать, привез первый пропущенный "Спартаком" гол, заработав опасный штрафной. Он был далеко не единственным виновником поражения, тот же Джикия крайне неудачно действовал в моменте с голом Панюкова, но в остальное время был очень активен и даже отмечался на стандартах у чужих ворот. Кутепов же провел крайне невзрачную игру в этом плане.
Марко Петкович, "Спартак"
Серб ничего не давал впереди, зато в обороне действовал более-менее. Правда, до ключевого эпизода: забившего победный мяч Панюкова держать должен был именно правый защитник "красно-белых".
Роман Зобнин, "Спартак"
Нельзя сказать, что Роман провел прямо-таки ужасную игру - скорее, невыразительную до абсолютной невзрачности, бесполезную и скучную. Но тот уровень, к которому он нас приучил, вынуждает ждать от россиянина большего. Даже фирменный силовой дриблинг Зобнин на этот раз показать не смог.
Сергей Ткачев, "Арсенал"
Видимо, в ЦСКА Ткачев уже никогда не заиграет. В Туле он обычно просто не впечатляет, а в минувшем туре Сергей просто запорол несколько отличных возможностей "пушкарей", после чего бороться хотя бы за ничью тулякам было совсем тяжело.
Милад Мохаммади, "Ахмат"
У "Зенита" было не очень много моментов в игре против Грозного. Вряд ли можно сказать, что это исключительная заслуга обороны "Ахмата", - игровой кризис (пока еще локальный) в стане питерцев очевиден.
Так что команда Рахимова вполне могла претендовать на очки в этой игре, но правый защитник Мохаммади нарушил правила внутри своей штрафной площади на Маке и привез пенальти.
Александр Ташаев, "Спартак"
Продолжает удивлять своей бесполезностью в стане московского "Спартака". Похоже, Александр слишком рано прыгнул в другую команду на иной уровень, стоило еще сезон-другой поработать в "Динамо", где можно было неторопливо и поступательно расти и приобретать опыт.
Эрнандес, ЦСКА
Только оправившийся от травмы нападающий "армейцев" вышел на поле в игре против "Динамо" со скамейки, загубил пару отличных моментов, которые были у "красно-синих", после чего опять травмировался. Болельщикам ЦСКА остаётся радоваться, что за переход этого футболиста не пришлось платить, - он достался свободным агентом.
Лоренсо Мельгарехо, "Спартак"
Вышел спасать положение - "красно-белые" проигрывали "Уралу", - но только загубил все моменты, которые у него были. Самым значимым из них стал выход один на один, который нейтрализовал Годзюр.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: spartakworld
Артур Нигматуллин, "Арсенал"
В игре против "Локомотива" свой шанс получил не основной голкипер "Арсенала" Артур Нигматуллин (они с Левашовым часто меняют друг друга в основном составе) и своим шансом он не воспользовался. Из трёх пропущенных его можно обвинить сразу в двух: и ладно, его ошибка была не так страшна в случае с первым голом - он вышел из ворот и не успел сыграть на опережение. Но вот пропущенный под рукой снаряд в эпизоде, когда Миранчук оформлял дубль, помарка куда серьезнее.
Константин Рауш, "Динамо"
Глупая первая жёлтая карточка, вынужденная вторая - и "Динамо" осталось в меньшинстве на последние десять минут с лишним. И пусть ЦСКА не сумел воспользоваться большинством, Рауш подставил свою команду, если учесть, что первое предупреждение Константин схлопотал за претензии к судье.
Гиа Григалава, "Арсенал"
Сила команд Кононова не в поставленной обороне, но всему же есть предел. Когда "Локомотив" забивал, центральный защитник в двух эпизодах неверно занимал позицию и только обречённо махал руками, когда "железнодорожники" оформляли очередной мяч. С таким подходом в премьер-лиге может играть автор этих строк и даже возмущаться чуть артистичнее.
Илья Кутепов, "Спартак"
Кутепов, можно считать, привез первый пропущенный "Спартаком" гол, заработав опасный штрафной. Он был далеко не единственным виновником поражения, тот же Джикия крайне неудачно действовал в моменте с голом Панюкова, но в остальное время был очень активен и даже отмечался на стандартах у чужих ворот. Кутепов же провел крайне невзрачную игру в этом плане.
Марко Петкович, "Спартак"
Серб ничего не давал впереди, зато в обороне действовал более-менее. Правда, до ключевого эпизода: забившего победный мяч Панюкова держать должен был именно правый защитник "красно-белых".
Роман Зобнин, "Спартак"
Нельзя сказать, что Роман провел прямо-таки ужасную игру - скорее, невыразительную до абсолютной невзрачности, бесполезную и скучную. Но тот уровень, к которому он нас приучил, вынуждает ждать от россиянина большего. Даже фирменный силовой дриблинг Зобнин на этот раз показать не смог.
Сергей Ткачев, "Арсенал"
Видимо, в ЦСКА Ткачев уже никогда не заиграет. В Туле он обычно просто не впечатляет, а в минувшем туре Сергей просто запорол несколько отличных возможностей "пушкарей", после чего бороться хотя бы за ничью тулякам было совсем тяжело.
Милад Мохаммади, "Ахмат"
У "Зенита" было не очень много моментов в игре против Грозного. Вряд ли можно сказать, что это исключительная заслуга обороны "Ахмата", - игровой кризис (пока еще локальный) в стане питерцев очевиден.
Так что команда Рахимова вполне могла претендовать на очки в этой игре, но правый защитник Мохаммади нарушил правила внутри своей штрафной площади на Маке и привез пенальти.
Александр Ташаев, "Спартак"
Продолжает удивлять своей бесполезностью в стане московского "Спартака". Похоже, Александр слишком рано прыгнул в другую команду на иной уровень, стоило еще сезон-другой поработать в "Динамо", где можно было неторопливо и поступательно расти и приобретать опыт.
Эрнандес, ЦСКА
Только оправившийся от травмы нападающий "армейцев" вышел на поле в игре против "Динамо" со скамейки, загубил пару отличных моментов, которые были у "красно-синих", после чего опять травмировался. Болельщикам ЦСКА остаётся радоваться, что за переход этого футболиста не пришлось платить, - он достался свободным агентом.
Лоренсо Мельгарехо, "Спартак"
Вышел спасать положение - "красно-белые" проигрывали "Уралу", - но только загубил все моменты, которые у него были. Самым значимым из них стал выход один на один, который нейтрализовал Годзюр.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: spartakworld
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