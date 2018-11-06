Илья Казаков: Карпин выдвинул "Спартаку" несколько серьезных условий, на что получил отказ

Журналист Илья Казаков рассказал о причинах отказа Валерия Карпина от работы в "Спартаке"."Карпин лучше всех остальных понимает, как быстро в новейшей истории "Спартака" клуб расстается с тренерами. Точнее даже, не быстро, а внезапно. Иногда даже, вскоре после публичных заявлений о большом кредите доверия.Так было и с Черчесовым, и с самим Карпиным. И не только с ними. При том, что клуб в большинстве случаев угадывал с кандидатами — взять тех же Унаи Эмери и Микаэля Лаудрупа.Но всем им почему-то не удавалось выстроить работу на долгое время или не удавалось раскрыть в Москве свой талант так, как это потом происходило в других командах.Поэтому Карпин, как рассказывают, выдвинул в ответ на предложение прийти в "Спартак", свои условия — защищенный контракт на несколько лет и заданная сумма на трансферы, на укрепление состава. Примерно то же самое говорил и Леонардо Жардим, освободившийся из "Монако". У него, как и у Карпина, была такая позиция: я ценю и уважаю себя и свое имя, поэтому покажите на что вы готовы, чтобы получить такого тренера. И речь шла не только о размере личного контракта, но и о масштабе трансферных вливаний в команду под их началом.Кононов, как понимаю, смотрел на переговоры несколько иначе. Поскольку, в отличие от Черчесова, Карпина или Жардима, не мог сказать "Спартаку" то же, что и они. И пусть его кандидатура изначально выглядела резервной или альтернативной, в итоге именно он возглавит самый популярный и самый адреналиновый клуб страны", – написал Казаков.