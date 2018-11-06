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Илья Казаков: Карпин выдвинул "Спартаку" несколько серьезных условий, на что получил отказ

Журналист Илья Казаков рассказал о причинах отказа Валерия Карпина от работы в "Спартаке".

"Карпин лучше всех остальных понимает, как быстро в новейшей истории "Спартака" клуб расстается с тренерами. Точнее даже, не быстро, а внезапно. Иногда даже, вскоре после публичных заявлений о большом кредите доверия.

Так было и с Черчесовым, и с самим Карпиным. И не только с ними. При том, что клуб в большинстве случаев угадывал с кандидатами — взять тех же Унаи Эмери и Микаэля Лаудрупа.Но всем им почему-то не удавалось выстроить работу на долгое время или не удавалось раскрыть в Москве свой талант так, как это потом происходило в других командах.

Поэтому Карпин, как рассказывают, выдвинул в ответ на предложение прийти в "Спартак", свои условия — защищенный контракт на несколько лет и заданная сумма на трансферы, на укрепление состава. Примерно то же самое говорил и Леонардо Жардим, освободившийся из "Монако". У него, как и у Карпина, была такая позиция: я ценю и уважаю себя и свое имя, поэтому покажите на что вы готовы, чтобы получить такого тренера. И речь шла не только о размере личного контракта, но и о масштабе трансферных вливаний в команду под их началом.

Кононов, как понимаю, смотрел на переговоры несколько иначе. Поскольку, в отличие от Черчесова, Карпина или Жардима, не мог сказать "Спартаку" то же, что и они. И пусть его кандидатура изначально выглядела резервной или альтернативной, в итоге именно он возглавит самый популярный и самый адреналиновый клуб страны", – написал Казаков.

Телеканал 360
Сегодня, 12:17
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(10)
#14  Saveger  СПб (Сегодня, 13:22)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Первое условие - Федуна нахyй. На этом все и закончилось


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#13  Blessing  Спб (Сегодня, 13:18)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Всё хотят с хвоста сала надрать.... Ну-ну.

Да, с паршивой свиньи хоть шерсти клок.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#12  guns111  Выборг (Сегодня, 13:17)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да потому что команда любима народом

Ты уже таблетки принял, дедушка? Может раньше глорье и болело за спартак, так как это было мейнстримом. А сейчас это предмет для ненависти, что подтверждает коалиция болельщиков других команды. Уже и термин есть - светлый праздник! Народ ликует, когда ваше шапито, полное необоснованных понтов, размазывают по полу.


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Краснощекий ковбой и его ручное Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#11  Брюзга  Рязань (Сегодня, 12:58)
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Всё хотят с хвоста сала надрать.... Ну-ну.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 12:49)
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Волера знает себе цену, и понимает, что если уж окунаться в это говно, то с застрахованным от свинячьего самодурства контрактом, только так можно словами Жардина
я ценю и уважаю себя и свое имя,
прокомментировать его условия.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 12:46)
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Болеет за:
«Барселона»
Типа берут по скидке )), не то чтоб он очень нужен, но за такие деньги - чего б и не взять ). Г-н Федун все экспериментирует...
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#8  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:39)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
в итоге именно он возглавит самый популярный и самый адреналиновый клуб страны", – написал Казаков.
Ну, да, "Спартак" из футбольного и спортивного всё больше становится популярным и адреналиновым. Масква же...

завидуйте молча! даже ваш оборотень Генка и то признал, что хоть Зенит и лидер, но все все равно говорят о Спартаке! да потому что команда любима народом, а народу по ХЕР на искуственный фантом под вывеской Зенит!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#7  ajax101  Москва (Сегодня, 12:39)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Значит ничего в Спартаке не изменится!
Кононов максимум до конца сезона.
Повторюсь, но... зачем вообще Спартаку тренер? - только для того, чтобы было на кого повесить ответственность за результат.
До такого даже Червиченко в своё время не додумался.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#6  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:38)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Самый ненавидемый народом клуб!! И самый убл.юдошный, так правильнее.

Зенит самый обожаемый пенсионерами клуб России, особенно в момент получения квитанций за оплату газа.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#5  ythe  Ё-бург (Сегодня, 12:37)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен с Валерой


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:37)
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Самый ненавидемый народом клуб!! И самый убл.юдошный, так правильнее.

самый утырошный клуб страны, это твой сраный унитаз, живущий и процветающий на народные деньги!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31)
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Самый ненавидемый народом клуб!! И самый убл.юдошный, так правильнее.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#2  iDEAD  Череповец (Сегодня, 12:24)
  • -2
  •  (2)

Еще один сказочник подъехал !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 12:23)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
в итоге именно он возглавит самый популярный и самый адреналиновый клуб страны", – написал Казаков.
Ну, да, "Спартак" из футбольного и спортивного всё больше становится популярным и адреналиновым. Масква же...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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