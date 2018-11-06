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Андрей Червиченко: считаете, после беседы с Кавазашвили игроки прекратят гулять по ночным клубам?

Андрей Червиченко: считаете, после беседы с Кавазашвили игроки прекратят гулять по ночным клубам? Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко пояснил свою позицию по поводу встречи с Анзором Кавазашвили, и идеи встречи команды с ветеранами клуба:

- Вы знаете, я не помню точно, кто у нас в тот момент, когда мы беседовали с Кавазашвили - был главным тренером команды. Не помню также в какой ситуации это было. Но помню про этот разговор с Анзором Амберковичем. Кажется это было на стадионе в «Лужниках».

Знаете, ветеранские объединения – они довольно различны. И иногда разрознены. Были ветераны что постоянно общаются с командой. Их движение возглавлял Григорович. Это одно крыло этого движения.

Симонян и Кавазашвили – это глыбы. И были где-то наверху, в РФС. Не помню точно, но вроде-бы или с Романцевым, или с уже общающимся с командой ветеранским движением тогда это обсуждал. Тогда озвучил: «есть такое предложение от Кавазашвили, Симоняна… чтобы им встретиться и поговорить с командой».

И услышал позицию «Да нет, не нужно – мы сами работаем и во всём разберёмся. Зачем нам лишние советы?». Вот, собственно и всё. Искать тут некий заговор Червиченко, или кого-то ещё не вижу большого смысла.

Плюс, если честно – я себе слабо представляю какие слова ветеранов и каким образом смогут помочь нынешним футболистам. Лично мне кажется, что порой это, скорее делается больше с некими показными целями. По крайней мере в высокую эффективность подобного мне верится слабо. Какой совет могут дать Кавазашвили и Симонян Адриано? Или Педро Роша? Да и на каком языке они будут общаться?

Эти игроки уже несколько лет в нашей стране, и до сих пор не знают русского языка – вы думаете что это не показатель того как они будут слушать и внимать эти в диалоги с ветеранами? Некий «промоушен-шоу» из этого может получиться. И в этом плане тут было бы даже интересно. Но только в плане шоу.

Реальная отдача от подобного, по крайней мере мне кажется маловероятной. Получится некое «отчётное действие». Вида «да, к нам приходили ветераны. А то, что мы продолжаем проигрывать – что тут поделаешь? Сделали что могли». Да, можно прийти и поговорить. Вы думаете, что игроки, для которых будут предназначены эти слова ветеранов – они будут их впитывать? И что слова ветеранов команды проберут нынешних игроков до глубины души? Думаете это зацепит их за сердце так, что они начнут рвать на себе волосы?

Или прекратят гулять по ночным клубам, а побегут по полю с вдвое большей скоростью? Я не помню с кем тогда это обсуждал, но услышав что «в этом нет особого смысла», и сам тогда согласился с логикой этих же доводов.

- Но ведь иногда это работает?

- Ну покажите мне где и когда это в современном мире сработало…. И тут наступает неловкая пауза. А если я попрошу доказать, что сработало именно это – что от подобных доводов вообще останется?

Однажды динамоские фанаты даже приходили игроков своей команды бить. Помните такое? И что? От этого что-либо изменилось? Стала команда играть лучше? Нет.

Это потом, когда всё успокоилось – тренеры и руководители клубов успокоили всю эту ситуацию. И тогда потихонечку всю эту ситуацию выровняли. По крайней мере неправильно считать, что всё пошло прахом лишь потому, что трём заслуженным ветеранам не дали поговорить с командой.
Теги: Спартак Червиченко Кавазашвили Симонян
Сегодня, 13:21
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#3  Serg-din  Москва (Сегодня, 15:01)
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Болеет за:
«Динамо» М
А что уважаемые ветераны когда были действующими футболистами в ресторанах пили только лимонад? Может конечно всё после 80 забывается..., но не всеми. Поэтому конечно подобные разговоры чистейшей воды показуха...
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
#2  sheluch  Кёниград (Сегодня, 14:49)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну да, нам до вас еще расти и расти.
У нас, по крайней мере, никто в СИЗО из футболистов не сидит ))) Ни то, что в клубе из культурной столицы.
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 13:32)
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Болеет за:
«Зенит»
Да конечно это херня, спартак клуб без традиций, и подобные беседы превратятся в разговор учителя с великовозрастными детками.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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