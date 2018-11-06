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Пресс-служба РФС: Черчесов планирует встретиться с Головиным и Анри в Монако

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов планирует в Монако лично встретиться с полузащитником "Монако" Александром Головиным и главным тренером монегасков Тьерри Анри, чтобы выяснить состояние футболиста. Об этом сообщил пресс-атташе российской команды Игорь Владимиров.

22-летний Головин не был включен в заявку "Монако" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Брюгге" из-за проблем с правой лодыжкой.

- Что касается травмы Головина, то думаю, что в самое ближайшее время мы будем четко понимать, позволит ли она ему принять участие в ближайших матчах сборной России в Германии и Швеции. Главный тренер сборной Станислав Черчесов сейчас находится в Монако. Сегодня он посетит матч этой команды с "Брюгге", а также планирует лично встретиться с Головиным и наставником "Монако" Тьерри Анри и прояснить ситуацию, - сказал Игорь Владимиров.

Головин 8 августа получил травму правой лодыжки, из-за которой пропустил полтора месяца. За "Монако" он провел девять матчей, в которых сделал две голевых передачи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Головин Анри
Сегодня, 18:46
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#2  Kytarba  Сочи (Сегодня, 19:35)
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: stepanmlc
почему и не съездить, на халяву то)


Откуда пля в стране футболу и не только футболу,когда во такая нищета как этот куй в стране до куя и больше.При этом в своем положении виноват не он сам,да вы что?а кто то другой ,президент).губернатор,глава города района или села,тот кто в море ))тот кто играет или тренирует в футболе,все виноваты кроме его самого..для таких слово Монако это из области фантастики laughing ..В любой стране такая поездка тренера к травмированному футболисту перед матчами сборной отмечается как ответственностью тренера к своей работе,у быдла,как этот восприятие этого в другом в нищенском измерении и эти люди якобы интересуются футболом болеют за футбол.Вон на другой ветке есть еще один ,который интересуется футболом))) Кот пля сранный,в его п1здеже все кроме футбола и он пля 24 часа на футбольном сайте а другой такой же м.разь кивает ему.да .подумаешь 1/4 ЧМ joy ..п1дар1,быдла пля а не болельщики..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#1  stepanmlc   (Сегодня, 19:01)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
почему и не съездить, на халяву то)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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