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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Пресс-служба РФС: Черчесов планирует встретиться с Головиным и Анри в Монако
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов планирует в Монако лично встретиться с полузащитником "Монако" Александром Головиным и главным тренером монегасков Тьерри Анри, чтобы выяснить состояние футболиста. Об этом сообщил пресс-атташе российской команды Игорь Владимиров.
22-летний Головин не был включен в заявку "Монако" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Брюгге" из-за проблем с правой лодыжкой.
- Что касается травмы Головина, то думаю, что в самое ближайшее время мы будем четко понимать, позволит ли она ему принять участие в ближайших матчах сборной России в Германии и Швеции. Главный тренер сборной Станислав Черчесов сейчас находится в Монако. Сегодня он посетит матч этой команды с "Брюгге", а также планирует лично встретиться с Головиным и наставником "Монако" Тьерри Анри и прояснить ситуацию, - сказал Игорь Владимиров.
Головин 8 августа получил травму правой лодыжки, из-за которой пропустил полтора месяца. За "Монако" он провел девять матчей, в которых сделал две голевых передачи.
"Спорт-Экспресс"
22-летний Головин не был включен в заявку "Монако" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Брюгге" из-за проблем с правой лодыжкой.
- Что касается травмы Головина, то думаю, что в самое ближайшее время мы будем четко понимать, позволит ли она ему принять участие в ближайших матчах сборной России в Германии и Швеции. Главный тренер сборной Станислав Черчесов сейчас находится в Монако. Сегодня он посетит матч этой команды с "Брюгге", а также планирует лично встретиться с Головиным и наставником "Монако" Тьерри Анри и прояснить ситуацию, - сказал Игорь Владимиров.
Головин 8 августа получил травму правой лодыжки, из-за которой пропустил полтора месяца. За "Монако" он провел девять матчей, в которых сделал две голевых передачи.
"Спорт-Экспресс"
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